आम्हीही शेतकऱ्यांची मुलं!
आंदोलनामुळे जहांगीर आर्ट गॅलरी बंद; चित्रकार हिरमुसले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : ‘दादा आम्हीही शेतकऱ्यांची मुले आहोत. खूप मेहनत केल्यानंतर आमचे प्रदर्शन जहाँगीर आर्ट गॅलरीत लागले आहे.’ महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून आलेल्या तरुण चित्रकारांनी जहाँगीर आर्ट गॅलरीत शिरलेल्या मराठा कार्यकर्त्यांना अशा शब्दांत आर्जव केले; मात्र आंदोलक गॅलरीत ठाण मांडून बसल्यामुळे प्रशासनाला गॅलरी बंद करावी लागली.
मुंबईत सुरू झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा फटका देशातील सर्वोच्च कलादालन असलेल्या जहांगीर आर्ट गॅलरीलाही बसला. शनिवारी (ता. ३०) दुपारी अचानक आंदोलक गॅलरीत शिरले आणि तिथेच ठाण मांडून बसले. मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरातून आलेल्या कार्यकर्त्यांपैकी १००हून अधिक कार्यकर्त्यांनी जहांगीर आर्ट गॅलरीतील विविध दालनांत शिरून ठाण मांडले. काही कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करीत तिथे झोपण्याचा प्रयत्न केला. सध्या या गॅलरीत देशभरातून आलेल्या चित्रकारांचे प्रदर्शन सुरू आहे. शनिवार आणि रविवार हे दोन सुट्टीचे दिवस चित्रकारांसाठी महत्त्वाचे असतात. कारण याच दिवशी बहुतांश कलाप्रेमी गॅलरीत येतात व चित्रे खरेदी करतात. मात्र या घटनेमुळे आर्थिक नुकसान झाल्याचे चित्रकारांनी सांगितले. जहांगीर आर्ट गॅलरी प्रशासनाला शेवटी आंदोलकांना बाहेर काढून गॅलरीच बंद ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
पुण्यातील चित्रकार हिना भट्ट यांनी एक चित्र काढण्यासाठी आम्हाला लागणारा वेळ आणि त्यासाठीची आमची मेहनत किती लागले, हे आंदोलकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलक दालनात शिरले मात्र त्यांनी त्रास दिला नसल्याचे हिना यांनी सांगितले. पश्चिम बंगालमधून पहिल्यांदाच जहांगीर आर्ट गॅलरीत आपले चित्रप्रदर्शन लावलेल्या चैताली चंदा यांनीही आंदोलक एकाच वेळी आल्याने काही वेळ नेमके काय होतेय ते कळत नव्हते; परंतु काही लोकांनी येथेच ठाण मांडल्याने काही वेळ अडचण वाटल्याचे त्या म्हणाल्या.
आंदोलकांमुळे आम्हाला प्रदर्शन बंद करावे लागले. जहाँगीर आर्ट गॅलरीत प्रदर्शनाची संधी मिळवण्यासाठी कित्येक वर्षे वाट पाहावी लागते. आम्हीदेखील शेतकऱ्यांची मुले आहोत.
- गजानन बोबडे, चित्रकार
