दोन दिवसात एक लाख पाण्याच्या बॉटल रिकाम्या

दोन दिवसांत एक लाख पाण्याच्या बॉटल रिकाम्या
आंदोलकांसाठी विविध संस्थांकडून पाणीवाटप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मराठा आरक्षणासाठी २९ ऑगस्टपासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू झाले आहे. हजारोंच्या संख्येने मराठा बांधव मुंबईत डेरदाखल झाले आहेत. त्यांच्या गाड्या अडवल्याने पाणी आणि जेवणाची आबाळ झाली; मात्र अनेक संस्था संघटनांनी पुढाकार घेतल्याने आंदोलकांना दिलासा मिळाला. गेल्या दोन दिवसांत एक लाखहून अधिक पाणी बॉटल रिकाम्या झाल्या आहेत.
मुंबईत दाखल झालेल्या आझाद मैदान परिसरातील आंदोलकांनी गाडीतच मुक्काम ठोकला. तर अनेकांकडून झोपण्यासाठी जागेचा शोध घेण्यात आला. हातात अंथरूण, पांघरून घेऊन जागेचा शोध घेण्यात येत होता. मुंबईच्या आझाद मैदान परिसरात रस्त्याच्या कडेला गाड्या पार्क करून आंदोलकांनी मुक्काम केला होता. त्यामुळे आंदोलकांसाठी पाणी आणि जेवण आणून देण्यात आले आहे. एकीकडे पाणी बॉटल मोफत मिळाल्या, तर काही एक लिटर पाण्याच्या बॉटलची विक्री करण्यात आली.
मोठ्या प्रमाणात पाणीवाटप झाल्याने पाणी पिल्यानंतर आंदोलकांनी आझाद मैदान परिसरात रिकाम्या बॉटल टाकल्या होत्या. त्या बोटल गोळा करणारे वाढले आहेत. १० ते १५ जण बॉटल गोळा करताना दिसत आहेत. काही जणांनी २० किलोहून बॉटल गोळा केल्या आहेत. एकूण रिकाम्या बॉटलचा आकडा एक लाखावर गेला आहे.
मी आजच रिकाम्या बॉटल घेण्यासाठी आलो आहे. २० किलो बॉटल गोळा केल्या आहेत. एका किलोमध्ये ३० ते ४० बॉटल बसतात. दोन दिवसांत एक लाखाहून अधिक बॉटल लोकांनी गोळा केल्या असतील.
- प्रवीण आंबेरे, कचरावेचक
