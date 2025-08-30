आंदोलनामुळे गणपती मंडपातील भक्तांच्या गर्दीला ओहोटी!
आंदोलनामुळे गणपती मंडपातील भक्तांच्या गर्दीला ओहोटी!
वाहतूक कोंडीच्या भीतीने भक्तांची दर्शनाकडे पाठ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरातून मराठा बांधव मुंबईत दाखल होत आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी संपूर्ण मुंबई विशेषतः दक्षिण मुंबई ठप्प झाल्याचे चित्र होते. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीनर वाहतूक कोंडीत अडकण्याची भीतीने फोर्ट, चर्चगेट, गिरगाव, भायखळा परिसरातील गणपतीच्या दर्शनाला जाणे टाळले जात असल्याने भक्तांच्या गर्दीला ओहोटी लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गणपती मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मुंबईचा गणेशोत्सव म्हटले, की आपल्या लाडक्या गणरायाचे दर्शन घेण्यासाठी देखावे, आकर्षक सजावट, चलचित्रे पाहण्यासाठी अनेक जण आपल्या कुटुंबीयांसह जातात. अनेक जण मागील वर्षी केलेले नवस फेडण्यासाठी जातात. त्यामुळे दरवर्षी सर्वच गणपती मंडपांत मोठी गर्दी असते. दर्शनासाठी रांगा लावाव्या लागतात. मात्र दक्षिण मुंबईत गेल्या दोन दिवसांपासून दर्शनासाठी येणाऱ्या भक्तांचे गणित बिघडले आहे. मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केल्याने येथे लाखो लोक दाखल झाले आहेत. त्यामुळे दक्षिण मुंबईतील रस्त्यांवर आंदोलक ठिय्या मांडून बसले आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याने भक्तांकडून सध्या तरी गणेश दर्शनासाठी जाणे टाळले जात आहे.
दरवर्षी फोर्टच्या इच्छापूर्ती गणेशाच्या दर्शनासाठी दररोज रांगा लागतात. यंदा पहिल्याच दिवशी गुरुवारीही भक्तांची दर्शनासाठी रांग लागली होती; पण शुक्रवारी आणि आजही भक्तांनी पाठ फिरवली आहे. वाहतूक कोंडीत अडकायला नको म्हणून त्यांच्याकडून गणपती दर्शन टाळले जात आहे.
- रवींद्र सुर्वे, अध्यक्ष, फोर्टचा इच्छापूर्ती गणेश
गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी गिरगावच्या राजाच्या मुख दर्शनासाठी जवळपास २५ हजार भक्तांनी हजेरी लावली होती; मात्र गेल्या दोन दिवसांत मुंबईत वाहतूक कोंडीचे चित्र असल्याने भक्तांकडून दर्शनासाठी बाहेर पडणे टाळले जात आहे. त्यामुळे गर्दी कमी झाली आहे.
- प्रकाश कनावजे, अध्यक्ष, गिरगावचा राजा
फोर्टच्या राजाच्या दर्शनासाठी दररोज १०-१२ हजार भक्त येतात, पण दोन दिवसांपासून गर्दी अर्ध्यावर आली आहे. वाहतूक कोंडीमुळे मुंबईकरांनी सावध भूमिका घेतली आहे.
- नयन डुंबरे, सचिव, फोर्टचा राजा
गणेशभक्त आपल्या कुटुंबासह दर्शनासाठी येतात, मात्र रस्त्यावर वाहतूक कोंडी आहे. तसेच लोकलमध्ये आंदोलकांची मोठी गर्दी आहे. त्यामुळे मुंबईकर गणेश दर्शन टाळत असल्याने गणपतीच्या मंडपातील गर्दी रोडावत आहे.
