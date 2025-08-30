मरीन ड्राईव्हवर भगवे वादळ
मरीन ड्राईव्हवर भगवे वादळ
आरक्षणाच्या घोषणांनी परिसर दणाणला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मराठा आरक्षण आंदोलनाचा झंझावात आता मरीन ड्राईव्हपर्यंत पोहोचला आहे. आझाद मैदानात प्रचंड गर्दी उसळल्याने हजारो आंदोलक समुद्रकिनाऱ्याकडे वळले. भगव्या शाली आणि फेट्यांनी नटलेले आंदोलक मरीन ड्राईव्हवर दाखल होताच परिसर अक्षरशः भगवामय झाला.
मराठा आंदोलकांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत आहे. आझाद मैदानात पाय ठेवायलाही जागा उरली नाही. त्यामुळे अनेक आंदोलकांना मिळेल त्या जागी आसरा घ्यावा लागत आहे. काही जण मुंबईतील विविध भागांत फेरफटका मारून आंदोलनाला बळ देत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून जत्थ्यांनी मरीन ड्राईव्हकडे कूच केली.
हजारोंच्या संख्येने आंदोलक किनाऱ्यावर दाखल झाले. पहिल्यांदाच मुंबईत आलेल्या अनेकांनी समुद्राचे विराट सौंदर्य पाहण्याचा प्रयत्न केला. तर काहींना मोबाईल काढून फोटो आणि सेल्फी घेण्याचा मोह आवरला नाही. मरीन ड्राईव्हच्या कठड्यांवर, पदपथांवर आणि रस्त्यावर भगव्या पोशाखातील आंदोलकांची लाट उसळली होती.
घोषणाबाजीने संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे आहे, मराठा समाज एकदिलानं लढतोय, पाटील-पाटील’ अशा आरोळ्यांनी मरीन ड्राईव्हचा किनारा हादरला. स्थानिक नागरिकांनीही आंदोलकांना सहकार्य करीत त्यांना कठड्यावर बसण्यासाठी जागा करून दिली.
सायंकाळी मुसळधार पाऊस कोसळू लागल्यानंतर आंदोलकांनी पुन्हा आझाद मैदानाची वाट धरली. पण तोपर्यंत मरीन ड्राईव्हवर उठलेलं भगवं वादळ मुंबईच्या राजकीय वातावरणात गडद ठसा उमटवून गेलं होतं.
मरीन ड्राईव्ह हा फक्त फिरण्याचा रस्ता नाही. आज तो आमच्या आंदोलनाचे रणांगण बनलाय. इथून उठलेला आवाज थेट मंत्रालयाला हादरवणार!
- अतुल ठोंबरे, आंदोलक
आम्ही हक्काच्या लढ्यासाठी आलोय. आझाद मैदानात जागा न मिळाल्यानं आम्ही मरीन ड्राईव्हवर गेलो. तिथं समुद्रासमोर उभं राहून आमचं सामर्थ्य जाणवलं. घोषणांनी किनारा दणाणला. हा लढा आम्ही शेवटपर्यंत नेणार.
- शैलेश मुळीक, आंदोलक
पावसात भिजत असतानाही आम्ही आंदोलन सोडलं नाही. मरीन ड्राईव्हवर बसून घोषणाबाजी करताना जाणवलं की संपूर्ण मुंबई आमच्या मागण्यांकडे पाहतेय. हा आमच्या समाजाच्या एकतेचा आणि जिद्दीचा आवाज आहे.
- नितीन मुळीक, आंदोलक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.