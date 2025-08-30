मुंबईत पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाला परवानगी
मुंबईत पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाला परवानगी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मुंबईतील गणेशोत्सव मंडळांसाठी महत्त्वाचा दिलासा मिळाला आहे. सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या पर्यावरणपूरक शाडूच्या गणेशमूर्तींना नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जनाची परवानगी महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने दिली आहे. याआधी दीड दिवसाच्या गणेश विसर्जनावेळी महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार समुद्रात विसर्जनावर मज्जाव केला होता. त्यामुळे लहान मूर्तींना कृत्रिम तलावातच विसर्जन करावे लागल्याने अनेक गणेश मंडळांनी नाराजी व्यक्त केली होती. सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीच्या पाठपुराव्यानंतर अखेर ही परवानगी मिळाली आहे.
गिरगावातील १३२ वर्षांची परंपरा असलेला केशवजी नाईक चाळ गणपती, शास्त्री हॉल व नवरोजी वकील स्ट्रीटचे मानाचे गणपती यांनादेखील यंदा कृत्रिम तलावात विसर्जन करावे लागणार होते; परंतु समितीच्या मागणीला यश मिळताच आता या मानाच्या मंडळांना बाणगंगा तलाव आणि गिरगाव चौपाटी येथे विसर्जन करता येणार आहे. शेकडो वर्षांची परंपरा आणि लोकभावना यांचा आदर राखून ही परवानगी देण्यात आली आहे, असे समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी सांगितले. सचिव गिरीश वालावकर, संजय शिर्के, आशीष तिवारी व ॲड. भावेश ठाकूर यांच्या प्रयत्नामुळे हा निर्णय शक्य झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
