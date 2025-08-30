नातवासाठी आरक्षण हवंय!
बीडच्या दोन आजींचा ठिय्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : ‘माझं वय पंचाहत्तरच्या वर गेलं आहे. आम्ही आयुष्यभर काबाडकष्ट करून दिवस काढले. आता नातवंडं शिकताहेत. त्यांना आरक्षण मिळाले तर पुढे जाता येईल, म्हणूनच मी आंदोलनात आलेय,’ अशा भावना व्यक्त करत दोन आजीबाईंनी आझाद मैदानात ठिय्या मांडला आहे.
बीड जिल्ह्यातून आलेल्या रंदावणी सपकाळे आणि शोभा आपटे या आजीबाई आपल्या नातलगांसह गेल्या दोन दिवसांपासून आझाद मैदानावर ठाण मांडून बसल्या आहेत. या आजींचा उत्साह आंदोलकर्त्यांना प्रेरणा देणारा ठरत आहे. पारंपरिक गाणी म्हणत त्या आंदोलनकर्त्यांना पाठिंबा देत आहेत. ‘मनोज जरांगे पाटील प्रामाणिकपणे संघर्ष करत आहेत. त्यांना आमचा ठाम पाठिंबा आहे. त्यांच्या प्रत्येक आंदोलनात आम्ही हजेरी लावलीय. हे आंदोलन जोपर्यंत सुरू राहील, तोपर्यंत आम्हीही ठाण मांडून बसणार,’ असे या दोघी ठामपणे सांगतात.
सरकार आरक्षणाच्या नावावर आम्हाला झुलवत आहे, आमची थट्टामस्करी करत आहे; पण आम्ही आरपारच्या लढाईची तयारी करून आलो आहोत.
- रंदावणी सपकाळे, आंदोलक
आम्ही कष्टकरी आहोत. अशा आंदोलनाला घाबरत नाही. आरक्षण हा आमच्या पोरा-बाळांचा अधिकार आहे आणि तो मिळवूनच राहू.
- शोभा आपटे, आंदोलक
