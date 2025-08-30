पोलिसांकडून अद्याप कारवाई का नाही?
पोलिस बघ्याच्याच भूमिकेत का?
मराठा आंदोलनाबाबत मुंबईकरांचा सवाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० ः मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वात मराठा समाज दोन दिवसांपासून मुंबईत आंदोलन करीत आहे; मात्र त्याच वेळी रास्ता रोको करीत, मुंबईकरांना वेठीस धरणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर मुंबईकरांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
मराठा आंदोलनाला परवानगी देताना पोलिसांनी घातलेल्या अटींचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, तरीही पोलिसांनी आंदोलकांना एक दिवसाची वाढीव परवानगी दिली. त्यामुळे आझाद मैदानाच्या परिसरात आंदोलकांची गर्दी आणखी वाढली. आंदोलकांनी मिळेल ती जागा ताब्यात घेत, त्याठिकाणी वाहने उभी केली, अन्न शिजवले जात आहे. विशेष म्हणजे, आझाद मैदान पोलिसांनी परवानगीपत्रात अटी- शर्तींचे उल्लंघन केल्यास आंदोलन बेकायदा ठरवले जाईल आणि उचित कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे नमूद केले आहे. याबाबत राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबईचे पोलिस आयुक्त देवेन भारती, सहआयुक्त सत्यनारायण चौधरी यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी प्रतिक्रिया देणे टाळले.
---
चुकीचा पायंडा पडेल
आंदोलकांनी आंदोलन करताना, रुग्णवाहिकेला वाट मोकळी करून दिली; पण त्याच वेळी खोळंबलेल्या वाहनांमध्ये महिला, वृद्ध आणि लहान मुले आहेत, याचा विचार आंदोलकांनी करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा बंदोबस्तावरील पोलिसांनी आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाई करणे क्रमप्राप्त होते; मात्र तसे न करता पोलिस आंदोलकांना हात जोडून विनंती करत होते. पोलिसांचे हात कोणी रोखले, यातून चुकीचा पायंडा पडू शकेल, अशी प्रतिक्रिया भांडुपला राहणारे भूषण माने यांनी व्यक्त केली.
----
चेंगराचेंगरी झाल्यास जबाबदारी कोणाची?
गेली दोन दिवस छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसर आंदोलकांनी ताब्यात घेतला आहे. फलाट असो की मोकळे आवार, सगळी जागा आंदोलकांनी व्यापली आहे. विशेष म्हणजे स्थानकाच्या दोन्ही प्रवेशद्वारावर चेंगराचेंगरी होण्याची भीती आहे. स्थानकातील पोलिसांकडून गर्दीचे नियोजन होताना दिसत नाही. चेंगराचेंगरी झाल्यास जबाबदारी कोण घेईल, असा सवाल डोंगरी येथे राहणाऱ्या हनिफा शेख यांनी उपस्थित केला.
पोलिसांचा अंदाज चुकला
राज्य पोलिस दल आणि राज्य सरकारने जरांगे यांच्या आंदोलनाला फारसा प्रतिसाद मिळणार नाही, असा अंदाज बांधला होता. आंदोलक २९ ऑगस्टलाच माघारी फिरतील, असेही अपेक्षित होते; मात्र आंदोलनाला अपेक्षेपेक्षा कैक पटीने गर्दी झाली. ती आयत्यावेळी रोखणे पोलिसांना शक्य झाले नाही, अशी चर्चा राज्य पोलिस दलात आहे.
