रस्ते वाहतूकीला फटका
रस्ते वाहतुकीला फटका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्या दिवशीही सीएसएमटी आणि आझाद मैदानातील परिसरात मोठ्या प्रमाणात आंदोलकांनी गर्दी केली होती. त्यामुळे या परिसरातील वाहतूक ठप्प झाली होती.
आंदोलकांना गर्दीच्या वेळेत प्रवासी वेळेचा अपव्यय करण्यासाठी प्रमुख रस्ते बंद केल्याचे चित्र होते. त्यामुळे मुंबई वाहतूक पोलिसांनी वाहनचालकांना पूर्व मुक्त मार्गाचा वापर टाळण्याचे आवाहन केले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या (सीएसएमटी) आसपासच्या प्रमुख भागांना याचा विशेष फटका बसला आणि वाहतूक ठप्प झाली. याचा सर्वाधिक फटका बेस्ट बसला बसला. मुसळधार पावसात तळ ठोकून बसलेल्या हजारो निदर्शकांचे आश्रयस्थान असलेल्या आझाद मैदानातही नागरी सेवांमध्ये व्यत्यय आला आहे. पालिका मुख्यालय, किताबखाना आणि सीएसएमव्हीएस संग्रहालय यासारख्या ठिकाणचे कार्यक्रम रद्द करण्यात आले. तसेच काही आस्थापनांचे कामकाज बंद ठेवण्यात आले.
