पोलिसांना चिंता सोमवारची!
मुंबई, ता. ३० ः मराठा आंदोलनास रविवार (ता. ३१)साठी आणखी एक दिवसाची मुदतवाढ मिळाली; मात्र सोमवारी (ता. १)ही परवानगी मिळाल्यास काय, या विचाराने दक्षिण मुंबईत नोकरी, कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांच्या पोटात गोळा आला आहे. एकीकडे मराठा आंदोलकांची गर्दी, तर दुसरीकडे या भागात येणारे लाखो नागरिक, या विचाराने पोलिसही चिंतेत आहेत.
‘मराठा आरक्षणाचा हा निर्णायक लढा’, ‘जितका आरक्षणास विलंब, तितके आंदोलन तीव्र’, ‘राज्यातून मराठा समाज कुटुंबासह मुंबईत धडकेल’, आदी मनोज जरांगे यांच्या घोषणा आणि पोलिसांची बघ्याची भूमिका यामुळे मुंबईतील नागरिकांची चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी संध्याकाळी आंदोलनाची वाढीव मुदत संपल्यावर राज्य सरकार आणि पोलिस दल काय भूमिका घेतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावर रविवारपर्यंत तोडगा निघावा, अशी अपेक्षा मुंबईकरांनी व्यक्त केली आहे.
पोलिसांच्या सुट्ट्या रद्द
पोलिस आयुक्तालयाने अधिकारी, अंमलदारांच्या साप्ताहिक आणि नैमित्तिक सुट्ट्या रद्द केल्या आहेत. जे मनुष्यबळ सुट्टीवर आहे, त्यांना तातडीने कर्तव्यावर रुजू होण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आंदोलनस्थळी शीघ्र कृती दल, दंगल नियंत्रण पथक असे सशस्त्र आणि प्रशिक्षित जवानांच्या तुकड्या तैनात आहेत.
आंदोलनास एक दिवसाची मुदतवाढ
मुंबई पोलिसांनी मराठा आंदोलनास रविवार संध्याकाळपर्यंत वाढीव मुदत दिली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या वृत्तास दुजोरा दिला. जरांगे यांनी अमर्यादित कालावधीसाठी आंदोलन करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज शनिवारी सादर केला होता.
