जातनिहाय जनगणना हाच वाद मिटविण्याचा मार्ग
‘ओबीसी संघा’ची भूमिका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ ः महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांपासून मराठा व ओबीसी आरक्षण प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. विविध न्यायालयीन निर्णय, आंदोलने व राजकीय घडामोडी यामुळे हा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने समाजात तणाव वाढणार नाही, वाद विकोपाला जाणार नाही याची विशेष दक्षता घेणे अत्यावश्यक असून, लवकरात लवकर जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी संघाने प्रसिद्धी पत्रकातून केली आहे.
आरक्षणाचा उद्देश हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना न्याय देणे हा आहे. त्यामुळे याचे राजकारण न होता प्रत्यक्ष मागासलेपणाचा शास्त्रशुद्ध व डेटाआधारित अभ्यास व्हावा. याकरिता जातनिहाय जनगणना हा एकमेव योग्य मार्ग असल्याचे ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी संघाने स्पष्ट केले. राज्य व केंद्र सरकारने एकत्रितपणे निष्पक्ष व पारदर्शक जातनिहाय जनगणना करावी आणि मिळालेली आकडेवारी तातडीने प्रसिद्ध करावी. ही माहिती सार्वजनिक न केल्यास समाजात संशय, संभ्रम आणि तणाव निर्माण होतो. त्यामुळे पारदर्शकता हाच विश्वास निर्माण करण्याचा पाया आहे, असेही म्हटले आहे.
आरक्षणावरून समाजात तणाव निर्माण न होता, घटनात्मक व शास्त्रशुद्ध मार्गाने सर्व घटकांना न्याय मिळावा, यासाठी संघ लवकरच विविध ठिकाणी जनजागृती अभियान राबविणार आहे.
- राम वाडीभष्मे, महासचिव, ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी संघ
