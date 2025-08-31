आंदोलकाला हृदयविकाराचा झटका
आंदोलकाला हृदयविकाराचा झटका
डॉक्टरांनी धाव घेत वाचविला जीव
मुंबई, ता. ३१ : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी पुण्याहून मुंबईपर्यंत लोटांगण घालत आलेल्या एका आंदोलकाला रविवारी (ता. ३१) छत्रपती शिवाजी टर्मिनससमोरील रस्त्यावर हृदयविकाराचा झटका आला, त्याच्यावर तत्काळ उपचार केल्याने त्याचा जीव वाचला. गेल्या दोन दिवसांपासून या आंदोलकांना मोफत सेवा देणारे बॉम्बे हॉस्पिटलचे वैद्यकीय वरिष्ठ अधिकारी डॉ. दिलीप निकम यांनी धाव घेत या रुग्णावर उपचार केले. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या रस्त्यावर हा आंदोलक नाचत असताना त्याला हृदयविकाराचा झटका आला, काही क्षणार्धात तो कोसळला. जवळच काही अंतरावर डॉ. निकम हे आंदोलकांवर मोफत उपचार करीत होते. याची माहिती मिळताच ते गर्दीतून धावत या रुग्णाकडे पोहोचले. त्यांनी या रुग्णावर ‘सीपीआर’चे उपचार सुरू केले आणि अथक प्रयत्नांनंतर रुग्णाचा श्वास पुन्हा सुरू करून त्याचा जीव वाचला. डॉ. निकम यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे उपस्थित असलेल्या कार्यकर्त्यांनी मोठा जल्लोष व्यक्त करीत डॉ. निकम व त्यांचे सहकारी डॉ. सूर्यकांत चौधरी यांचे आभार व्यक्त केले. डॉक्टरांनी तातडीने या रुग्णाला जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवून दिले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.