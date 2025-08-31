मुंबईत पाचव्या दिवशी ४,२६० गणेशमूर्तींचे शांततेत विसर्जन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : गणेशोत्सवाच्या पाचव्या दिवशी शांततेत आणि सुव्यवस्थित श्री गणरायाचे विसर्जन पार पडले. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार रात्री आठ वाजेपर्यंत एकूण ४,२६० गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. यामध्ये ५२ सार्वजनिक, ४,१९६ घरगुती आणि १२ हरतालिका मूर्तींचा समावेश आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुंबईतील विविध ठिकाणी मोठ्या संख्येने भाविकांनी उत्साह आणि भक्तिभावाने बाप्पाचे विसर्जन केले. समुद्रकिनारे, तलाव तसेच कृत्रिम तलाव या ठिकाणी दिवसभर गर्दी उसळलेली दिसली. भाविकांनी ढोल-ताशांच्या गजरात गणरायाला निरोप दिला. विसर्जनस्थळी सुरक्षा व्यवस्थेसाठी पोलिस आणि महापालिकेचे कर्मचारी तैनात होते. गर्दीचे नियोजन, वाहतूक नियंत्रण तसेच स्वच्छतेची विशेष काळजी घेण्यात आली. प्रशासनाने नागरिकांना पर्यावरणपूरक पद्धतीने विसर्जन करण्याचे आवाहन केले होते आणि अनेक ठिकाणी नागरिकांनी त्यास चांगला प्रतिसाद दिला. प्रशासनाच्या अहवालानुसार, विसर्जनाची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत पार पडली असून कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाही.
