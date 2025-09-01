स्वच्छता, आरोग्य, पाणीपुरवठ्यावर भर
स्वच्छता, आरोग्य, पाणीपुरवठ्यावर भर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, वैद्यकीय मदत अशा मूलभूत सोयी अखंडपणे पुरविण्यासाठी महापालिकेने मोठा कर्मचारीवर्ग तैनात केला आहे. पालिकेच्या विविध विभागांतील एकूण एक हजारांहून अधिक कर्मचारी या कामासाठी कार्यरत आहेत.
आंदोलनकर्त्यांची वाढती संख्या पाहता मैदान परिसरात स्वच्छतेसाठी मोठा कर्मचारीवर्ग झटत आहे. प्रत्येक वॉर्डातून किमान ३० कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक नेमले असून, असे हजारो कर्मचारी परिसरात स्वच्छतेसाठी कार्यरत आहेत. आंदोलकांना १,५०० स्वच्छता थैल्या (डस्टबिन बॅग्ज) वाटप करण्यात आल्या आहेत.
मैदान परिसरात ४०० प्रसाधनगृहे (यापैकी ३५० फिरती) उभारण्यात आली आहेत. या सर्वांची स्वच्छता करण्यासाठी जेटिंग व सक्शन यंत्रणा वापरली जात आहे. आंदोलनस्थळी कीटक व डासांचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी धूर फवारणी आणि जंतूनाशक फवारणी नियमित केली जात आहे.
आंदोलनकर्त्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा अखंड सुरू राहावी यासाठी पालिकेकडून २५ टँकर मैदान परिसरात तैनात केले आहेत. जवळच्या भरणा केंद्रांतून टँकर भरून तत्काळ पाणीपुरवठा केला जात आहे. पावसामुळे मैदानात चिखल होऊ नये, यासाठी आतापर्यंत पाच ट्रक खडी टाकून मैदान व रस्त्यांचे समतलीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांची सोय झाली आहे.
वैद्यकीय मदत कक्ष
मैदान परिसरात २४ तास कार्यरत असलेले वैद्यकीय मदत कक्ष उभारण्यात आले आहेत. हजारो आंदोलनकर्त्यांनी याचा लाभ घेतला असून, ३१ ऑगस्ट रोजी एकाच दिवशी ५७७ रुग्णांनी उपचार घेतले. काही जणांना पुढील उपचारासाठी रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. वैद्यकीय मदत कक्षात आवश्यक औषधसाठा उपलब्ध करून देण्यात आला असून, पावसाळ्यात कोणत्याही आजाराची लक्षणे दिसल्यास तातडीने सेवा घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.