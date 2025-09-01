मराठा आमचे बांधव..!
मुस्लिम संघटना उतरल्या मैदानात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे आझाद मैदान आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचला आहे. पालिकेचे कर्मचारी आपापल्या परीने सेवा देत असले तरी ती अपुरी पडत आहे. त्यामुळे मुस्लिम सामाजिक संघटना, अल्पसंख्याक विकास मंडळ आणि शरीफ देशमुख फाउंडेशनच्या वतीने विशेष स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली. या मोहिमेत तब्बल १५० स्वयंसेवक सहभागी झाले आहेत. हे स्वयंसेवक सफेद टी शर्ट, झाडू, डस्टबीन, प्लॅस्टिक पिशव्या घेऊन आझाद मैदान, महापालिका चौक, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव्ह, हुतात्मा चौक आदी परिसरात स्वच्छता राबवत आहेत.
मराठा आमचे बांधव आहेत. ते न्यायाच्या हक्कासाठी आंदोलन करत आहेत. त्यांना सर्व स्तरांतून मदत मिळत आहे; मात्र खाद्यपदार्थ वाटपामुळे रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचतोय. पालिकेची यंत्रणा प्रयत्नशील आहे, पण त्यांना हातभार लावण्यासाठी आम्ही ही मोहीम सुरू केली आहे, असे या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
महाराष्ट्र हा जाती, धर्मापलीकडे बंधुभाव जपणारे राज्य आहे. मराठा आंदोलनासाठी लढताना त्यांच्या पाठीशी समाजातील इतरांनी उभे राहणे म्हणजे खरी महाराष्ट्रधर्माची शिकवण आहे.
- शरीफ देशमुख, अध्यक्ष, देशमुख फाउंडेशन
मराठा आमचे बांधव आहेत. त्यांच्यासाठीच आम्ही हातात झाडू घेतला. एकमेकांसाठी पुढे यणे, हीच खरी महाराष्ट्राची ताकद आहे.
- फरहत देशमुख, अल्पसंख्याक विकास मंडळ
