स्केटिंग करत ५ वर्षीय चिमुरडीचा मराठा आरक्षणासाठी संघर्षाला पाठिंबा
स्केटिंग करीत पाचवर्षीय चिमुरडीचा
मराठा आरक्षण संघर्षाला पाठिंबा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मराठा आरक्षण आंदोलनाला वेगवेगळ्या स्तरांतून आणि वेगवेगळ्या प्रकारे पाठिंबा मिळत असताना एका पाचवर्षीय चिमुरडीने आपल्या आगळ्यावेगळ्या शैलीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
हिंगोली येथून आपल्या कुटुंबासह आलेली रेवा पाटील ही लहानगी स्केटिंगपटू असून, तिने स्केटिंग करीत मराठा आरक्षण आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. आज सकाळी महापालिका मुख्यालयासमोरील चौकात तिने स्केटिंगचे रिंगण केले. या वेगळ्या आंदोलनशैलीमुळे उपस्थितांनी तिच्या कलेला आणि भावनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. टाळ्यांच्या गजरात आणि घोषणा देत उपस्थितांनी तिचा सन्मान केला.
‘‘मनोज जरांगे पाटील दादा आमच्यासाठी जीवाचं रान करून आंदोलन करीत आहेत. त्यांना पाठिंबा देणं हे आमचं कर्तव्य आहे. आम्ही जे शक्य आहे ते करीत आंदोलनात सहभागी होत आहोत,’’ असे या चिमुरडीने सांगितले. तिने पुढे सांगितले, की आपल्या कुटुंबासह ती मुंबईत आंदोलन संपेपर्यंत राहणार आहे.
रेवा पाटीलच्या या छोट्याशा प्रयत्नामुळे आंदोलनात नव्या उत्साहाची भर पडली असून, तिचा संघर्षातील सहभाग अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
‘‘मी अजून लहान आहे, पण माझे दादा मनोज जरांगे हे आमच्यासाठी मोठं आंदोलन करीत आहेत. मी स्केटिंग करून त्यांना माझा छोटासा पाठिंबा देतेय.’’
- रेवा पाटील, स्केटिंग गर्ल
