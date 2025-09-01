भाकरी, ठेचा, चटणी आणि सोबत लोणचेही!
भाकरी, ठेचा, चटणी आणि सोबत लोणचेही!
गावागावातून आलेल्या शिदोरीचे आंदोलकांकडून चोख वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : आझाद मैदानात आंदोलन करत असलेल्या आंदोलकांच्या पोटाची आबाळ होऊ नये म्हणून गावागावातून अन्नाच्या शिदोरी घेऊन वाहने मुंबईत दाखल होत आहे. त्याच्या वाटपाची चोख व्यवस्था आंदोलकांकडून केली जात आहे. ठिकठिकाणी भाकरी, ठेचा, चटणी लोणचे घेऊन कार्यकर्ते बसून सर्वांना जेवण मिळेल याची खबरदारी घेत आहेत. तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्याही दिल्या जात आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईत आलेल्या आंदोलकांचा आज चौथा दिवस आहे. त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था मुंबईत वेगवेगळ्या संस्था आणि व्यक्तींकडून केली जात आहे. त्यानुसार त्यांना पुलाव, मसाला भात, बिस्किटे दिली जात आहेत, मात्र गावात भाजी-भाकरी खाणाऱ्या आंदोलकांना सदरचे जेवण फारसे रुचेना. दरम्यान, त्यांच्यासाठी गावागावातून भाकरी, ठेचा, चटणी आणि लोणचे अशा जेवणाच्या शिदोऱ्या येत आहेत. त्याच्या वाटपाची आंदोलकांकडून चोख व्यवस्था केली आहे. ठिकठिकाणी आंदोलक संपूर्ण भाकरी, चटणी, ठेचा घेऊन बसले असून, येईल त्याला आपुलकीने गरजेनुसार दोन-तीन भाकरी, ठेचा, चटणी, लोणचे देत आहेत. सकाळी, दुपारी आणि सायंकाळी हे वाटप केले जात आहे.
जेवणासोबत पाण्याची बाटली
सध्या मुंबईत पावसाची उघडझाप सुरू आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय होऊ नये म्हणून आंदोलनाच्या परिसरात जेवण देतानाच सोबत बाटली बंद पाण्याचे पाणी दिली जात असल्याचे चित्र आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणाहून टेम्पोने सदरच्या पाण्याच्या बाटल्या आणल्या जात आहेत.
आपुलकीने विचारपूस
सर्वच आंदोलक मुंबई बाहेरून आलेले आहेत. कोणी ओळखीचा असो किंवा नसो तरीही न्याहरी, जेवण आणि पाणी याबाबत ते एकमेकांची आपुलकीने चौकशी करताना दिसत आहेत. प्रत्येकाला जेवण घेण्याची विनंती आंदोलक करत आहेत. अनेक मुंबईकरही आवडीने त्याचा आस्वाद घेत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.