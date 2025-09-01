ना वाहने, ना वाहतूक कोंडी!
आंदोलनामुळे फोर्ट परिसरात शुकशुकाट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मुंबईच्या फोर्ट परिसरात विविध बँका, कंपन्यांची मुख्यालये असल्याने हा परिसर नेहमीच गजबजलेला असतो. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेटसह सर्वत्र वाहनांची गर्दी आणि वाहतूक कोंडी नित्याचीच असते. त्यात आठवड्याचा पहिला दिवस म्हणजे गर्दीचा विक्रमच; मात्र मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे फोर्ट परिसरात ना वाहने, ना वाहतूक कोंडी असे चित्र होते. सर्वत्र शुकशुकाट आणि आंदोलकांची वर्दळ दिसत होती.
फोर्ट परिसरात कामकाजाच्या दिवशी मोठी गर्दी असते. सकाळीपासून नोकरदारांची कार्यालयात पोहोचण्यासाठी धावपळ सुरू असते. दिवसभर सामान्य नागरिकांसह पर्यटकांची गर्दी तर सायंकाळी पुन्हा घरी निघालेल्या नोकरदारांमुळे रस्ते गजबजलेले असतात; मात्र मराठा आंदोलकांनी आझाद मैदानासह परिसरात तळ ठोकलेला असल्याने अनेक रस्ते बंद होते. परिणामी एरवी वाहनांनी गजबजलेल्या रस्त्यांवर आज शुकशुकाट होता. जीपीओ, हुतात्मा चौक, उच्च न्यायालयासमोरील रस्ता, काळा घोड, रिगल सिनेमा परिसरतील रस्त्यावर हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढी वाहने दिसत होती. दरम्यान, गळ्यात भगवे उपरणे घेतलेले मराठा आंदोलक मुक्तपणे रस्त्यावर वावरताना दिसत होते.
बससाठी अनेक जण ताटकळत
फोर्ट परिसरात टॅक्सी फारशी उपलब्ध नव्हत्या. तसेच बेस्टच्या बसही कमी होत्या. त्यामुळे सकाळी कसेबसे कार्यालयात पोहोचलेल्या नोकरदारांची सायंकाळी घरी परतताना गैरसोय झाली. अनेक जण बसच्या प्रतीक्षेत ताटकळत थांबले होते.
