आरक्षणाच्या लढ्याला शाहिरीचे बळ
आरक्षणाच्या लढ्याला शाहिरीचे बळ
मुंबई, ता १ : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांना पाठिंबा देण्यासाठी शाहीरही मुंबईत दाखल झाले आहेत. शाहिरांमुळे आंदोलनाला स्फूर्ती मिळत आहे.
शाहीर दिलीप सावंत यांनी सहकाऱ्यांसह मराठा आरक्षणावर पोवाडा सादर केला. या वेळी ‘मुंबईत निघाला मराठ्यांचा मोर्चा, सरकार सांभाळा तुमच्या खुर्च्या... कोल्हापूरच्या झोंबणार तुम्हाला मिरच्या, सरकार सांभाळा तुमच्या खुर्च्या,’ असा पोवाडा सादर केला. शाहीर अरविंद घोगरे म्हणाले, आमचे आंदोलन संविधानिक मार्गाने सुरू आहे. आम्ही जेवढे शांत आहोत, तेवढे उग्र आहोत. आम्हाला खवळण्याचे प्रयत्न करू नका. मनोज जरांगे हे स्वतःचा जीव धोक्यात घालून लढा देत आहेत. आरक्षण आमच्या हक्काचे असून, ते मिळाले पाहिजे. शाहीर स्वप्नील डोंबरे यांनीदेखील पोवाडा सादर करत आंदोलकांना प्रेरणा दिली.
तसेच कीर्तनकार नाना महाराज यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी अफजल खानाचा वध कसा केला या प्रसंगचा वृत्तांत पोवाड्याच्या माध्यमातून सादर केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.