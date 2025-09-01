मुंबई विद्यापीठात क्रीडाविषयक यंत्रणा कार्यान्वित
मुंबई विद्यापीठात क्रीडाविषयक यंत्रणा कार्यान्वित
स्पर्धांच्या अचूक व सुलभ व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त ठरणार
मुंबई, ता. १ ः मुंबई विद्यापीठामार्फत आयोजित विविध क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि संगणीकृत व्हावे यासाठी, मुंबई विद्यापीठात ‘ऑनलाइन पोर्टल फॉर स्पोर्ट्स इव्हेंट ॲडमिनिस्ट्रेशन’ यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यापीठामार्फत आयोजित ११७ स्पर्धांचे ऑनलाइन व्यवस्थापन सुलभ होणार आहे.
मुंबई विद्यापीठामार्फत दरवर्षी विभागीय, आंतर विभागीय, आंतरमहाविद्यालयीन, क्रीडा महोत्सव, पश्चिम विभागीय, अखिल भारतीय आणि जागतिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये सुमारे ५० हजारांहून अधिक विद्यार्थी विविध ९१५ संलग्नित महाविद्यालयातून सहभागी होत असतात. या सर्व क्रीडा स्पर्धांसाठी नोंदणी, दस्तऐवज, पात्रता आणि अनुषंगिक बाबींच्या नोंदी आता या यंत्रणेमुळे सोपे जाणार आहे. सर्व खेळाडूंचे तसेच निवड समितीची तपशीलही विद्यापीठाकडे ऑनलाइन उपलब्ध होणार असल्याने कामकाजात सुसूत्रता येणार आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक सहभागी विद्यार्थ्याला त्याचे प्रमाणपत्र तत्काळ उपलब्ध होणार आहे.
---
डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे क्रीडा विभाग पेपरलेस होणार आहे. विद्यापीठाच्या विविध क्रीडा प्रकारातील सहभागी विद्यार्थ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध होणार आहे. स्पर्धांचे व्यवस्थापन सुलभ होऊन निकाल तत्काळ जाहीर करण्यास ही यंत्रणा उपयुक्त ठरणार आहे.
- डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ
