आंदोलकांचे शिष्टमंडळ पालिका आयुक्तांच्या भेटीस
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी महापालिका मुख्यालयासमोरील आझाद मैदानात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात सहभागी कार्यकर्त्यांना आवश्यक असणाऱ्या नागरी सेवा-सुविधांबाबत चर्चा करण्यासाठी आंदोलकांच्या वतीने शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळाने केलेल्या सूचना व मागण्या यांचा योग्य विचार करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे गगराणी यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका मुख्यालयातील आयुक्तांच्या सभागृहात ही बैठक झाली. मराठा समाज आंदोलनाच्या वतीने आलेल्या शिष्टमंडळामध्ये निवृत्त सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख, ॲड. आशीषराजे गायकवाड, ॲड. रमेश ठुबे-पाटील, ॲड. हिमांशू पाटील, ॲड. आनंदराव काटे, ॲड. गौरव भालसिंग, ॲड. अनिरुद्ध रोटे, ॲड. प्रताप मोटे आदींचा समावेश होता. उपआयुक्त (परिमंडळ १) चंदा जाधव यांनी संगणकीय सादरीकरण केले. या वेळी गगराणी म्हणाले, की शिष्टमंडळाने केलेल्या सूचना व मागण्या यांचा यथायोग्य विचार करून महापालिका प्रशासनाच्या स्तरावर आवश्यक असलेली सर्व कार्यवाही केली जाईल. आंदोलक व महापालिका प्रशासन यांच्यामध्ये योग्य समन्वय व सुसंवाद राहावा. कोणतेही गैरसमज होऊ नयेत यासाठी समन्वयक नेमण्यात आले आहेत.
