आज राज्यातील शाळांमध्ये हमारा विद्यालय, हमारा अभिमान

हिंदी नावाच्या कार्यक्रमामुळे मराठी भाषाप्रेमींमध्ये नाराजी
मुंबई, ता. २ ः शिक्षण विभागाकडून मंगळवारी (ता.२) राज्यातील शाळांमध्ये हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान हिंदी नावाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. परंतु, हिंदी नाव असलेल्या या कार्यक्रमावर मराठी भाषाप्रेमी, साहित्यिक आदींनी आक्षेप नोंदवले आहेत.
हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान या उपक्रमांतर्गत शाळेतील विद्यार्थी-शिक्षक एकत्रितपणे शाळा व विद्यार्थी यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामूहिक संकल्प, विद्यार्थी व शिक्षक एकत्रितपणे शाळेतील स्वच्छता, शिस्तबद्धता व हरितमय वातावरण, विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रभक्ती, सामाजिक समरसता व नागरी कर्तव्यांचे पालन करणे आदी उपक्रमांचा समावेश होता. या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून विविध प्रकारे राबविलेले कार्यक्रमानिमित्ताने पडद्याआडून हिंदीचा प्रसार आणि प्रचार करण्याची हा प्रयत्न असल्याचे आक्षेप साहित्यिकांकडून नोंदविले आहेत.
सामाजिक समरसतेची शिकवण
या उपक्रमात विद्यार्थ्यांमध्ये अनुशासन, राष्ट्रीयभाव, सामाजिक समरसता व शाळेतील साधन संपतीची काळजी घेणे, नागरी कर्तव्याचे पालन करणे हे मूल्याधिष्ठित जीवनविचार विकसित होतील, त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये हा उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आदेश दिले होते.
या राज्यात मराठी भाषा धोरण लागू आहे व त्यानुसार सर्व शासकीय आणि सार्वजनिक व्यवहार हा मराठी भाषेतूनच होणे बंधनकारक आहे, हे शिक्षण विभागाला ठाऊक नसल्यास संबंधितांना जाब विचारला गेला पाहिजे. केंद्र सरकारकडून आले म्हणून मराठी राज्यात संस्कार काय हिंदीतून केले जाणार आहेत काय? सातत्याने या ना त्या मार्गाने हिंदी थोपविण्यासाठी जे प्रयत्न शासन, प्रशासन करते आहे, ते थांबले पाहिजे.
- डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, ज्येष्ठ साहित्यिक
