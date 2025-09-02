“मी जरांगे पाटील” एलईडी शर्ट घालून मुस्लिम मावळ्याचा अनोखा पाठिंबा; सौरऊर्जेच्या उजेडाने जरांगे यांच्या उपोषणाला ऊर्जा
नितीन बिनेकर, सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला आता मुस्लिम समाजाकडूनही अनोखा पाठिंबा मिळत आहे. पुण्याचे उद्योजक आयुब खान पठाण यांनी “मी जरांगे पाटील” असा सौरऊर्जेवर चालणारा एलईडी शर्ट परिधान करून मुंबईत पोहोचून आंदोलनाला नवी ऊर्जा दिली आहे. त्यांच्या या अभिनव पद्धतीच्या समर्थनाचा अनेकजण व्हिडिओ काढून सोशल मीडियावर टाकत असून, मराठा आंदोलनाला नवीन ऊर्जा मिळाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
जरांगे पाटील गेल्या पाच दिवसांपासून उपोषण करत असून, आता या पार्श्वभूमीवर आयुब खान पठाण यांचा अनोखा पाठिंबा आंदोलकांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. “सौरऊर्जेचा उजेड जरांगे पाटलांच्या लढ्याला ऊर्जा देण्यासाठीच आहे,” असे ते म्हणाले. श्रीरामपूर तालुक्यातील मावळगाव खेडगावचे रहिवासी असलेले आयुब खान सध्या पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर सौरऊर्जेचा व्यवसाय करतात. लहानपणापासून मराठा बांधवांसोबत खेळून, वाढून आणि जेवून त्यांनी भेदभाव कधीच अनुभवला नाही. “आज मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे. माझे हे बांधव न्यायासाठी उपोषण करत आहेत. त्यांना पाठिंबा देणे हे माझे कर्तव्य आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
आयुब खान पठाण यांच्यासोबत उदयजी महाले, राजू भाई, जाहीर भाई शेख आणि शेकडो मुस्लिम मावळे मुंबईत दाखल झाले आहेत. मराठा समाज आमच्यासोबत नेहमीच उभा राहिला, आता त्यांच्या लढ्यात आम्हीही सोबत आहोत, असा निर्धार या मुस्लिमबांधवांनी व्यक्त केला.
“मी जरांगे पाटील” या एलईडी शर्टचा उजेड आणि मुस्लिम समाजाचा पाठिंबा हे आंदोलनाला नव्या ऊर्जेचं बळ देत असल्याचं चित्र आझाद मैदानावर दिसत आहे. न्याय मिळेपर्यंत आम्ही उपोषणाला आणि मराठा समाजाला साथ देणार, असा निर्धार आयुब खान पठाण यांनी व्यक्त केला.
आयुब खान पठाण यांनी घातलेला “मी जरांगे पाटील” हा एलईडी शर्ट साधा नसून त्यामागे खास तंत्रज्ञान आहे. या शर्टला प्यारा वॅक्स बॅटरी जोडलेली असून, ही बॅटरी पूर्णपणे सौरऊर्जेवर चार्जिंग होते. एकदा चार्ज केल्यानंतर तब्बल १२ तास सतत उजेड निर्माण करण्याची क्षमता या बॅटरीमध्ये आहे. या अभिनव उपकरणाची निर्मिती स्वतः आयुब खान पठाण यांनी केली असून, आंदोलनाला प्रत्यक्ष ऊर्जेचं प्रतीक बनवण्याचा त्यांचा प्रयत्न यशस्वी ठरला आहे.
मराठा समाज माझे बांधव आहेत. त्यांच्या न्यायाच्या लढ्यात मी माझ्या पद्धतीने उभा आहे. हा एलईडी शर्ट माझ्या मनातील पाठिंब्याचं प्रतीक आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत आम्ही साथ सोडणार नाही.
-आयुब खान पठाण, उद्योजक पुणे
मराठा समाज नेहमी आमच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून उभा राहिला आहे. आता त्यांच्या न्यायाच्या लढ्यात आम्हीही मागे हटणार नाही. जरांगे पाटलांचा हा लढा आम्हा सर्वांचा लढा आहे.
-जहीर शेख, पुणे
