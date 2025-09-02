अभ्युदयनगर पुनर्विकासासाठी दोन दिवसांची मुदतवाढ
अभ्युदयनगर पुनर्विकासासाठी
दोन दिवसांची मुदतवाढ
इच्छुकांना निविदा भरता न आल्याचा परिणाम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : मुंबईतील अभ्युदयनगर येथील म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून बांधकाम आणि विकास एजन्सीद्वारे केला जाणार आहे. त्यानुसार विकसकाची नियुक्ती करण्यासाठी म्हाडाने मागवलेल्या नव्या निविदेला याआधीच दोनवेळा मुदतवाढ दिलेली असताना, आता तांत्रिक अडथळ्याचे कारण देत उद्या बुधवारपर्यंत दोन दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. या निविदा ८ सप्टेंबर रोजी उघडल्या जाणार आहेत.
अभ्युदयनगर येथील म्हाडाच्या वसाहतीच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार सुरुवातीला पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्रफळ किमान ६३५ चौरस फूट असावे, अशी अट ठेवली होती. त्याला दोनदा मुदतवाढ दिल्यानंतरही एकाही विकसकाने निविदा भरल्या नव्हत्या. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मंजुरीने म्हाडाने पुनर्वसन सदनिकेचे क्षेत्रफळ ६३५ वरून ६२० पर्यंत कमी करत बांधकाम आणि विकास एजन्सीच्या नियुक्तीसाठी निविदा मागवल्या होत्या. त्यालाही प्रतिसाद न मिळाल्याने याआधी दोन वेळा मुदतवाढ दिली होती. त्याची मुदत १ सप्टेंबर रोजी संपली आहे; मात्र निविदा सादर करण्यात अडचण येत असल्याने म्हाडाने ३ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
