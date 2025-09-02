दर्शन, विसर्जनासाठी मध्यरात्री विशेष लोकल
गणेशभक्तांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईत होणाऱ्या दर्शन आणि विसर्जन सोहळ्याला जाणाऱ्या भाविकांना दिलासा देण्यासाठी मध्य रेल्वेने विशेष लोकल चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवारी मध्यरात्री सीएसएमटी ते कल्याण आणि पनवेलदरम्यान या गाड्या धावणार आहेत.
अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी गिरगाव चौपाटीसह दादर, दक्षिण मुंबईतील विविध ठिकाणी लाखो भाविक दर्शनासाठी गर्दी करतात. अनेक जण दर्शनानंतर रात्री उशिरा आपल्या गावी परततात. या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेने विशेष फेऱ्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. सर्व विशेष लोकल धीम्या मार्गावर धावतील आणि प्रत्येक स्थानकात थांबतील. या लोकलमुळे भाविकांना पहाटेपर्यंत सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवास करता येणार असून अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी होणाऱ्या प्रचंड गर्दीतून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
...
वेळापत्रक असे
- मध्य रेल्वे (गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवारी डाऊन मार्ग) : सीएसएमटी-कल्याण लोकल रात्री १.४० वा., सीएसएमटी-ठाणे लोकल रात्री २.३० वा., सीएसएमटी-कल्याण लोकल रात्री ३.२५ वा.
- मध्य रेल्वे (गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवारी अप मार्ग) : कल्याण-सीएसएमटी लोकल रात्री १२.०५ वा., ठाणे-सीएसएमटी लोकल रात्री १.०० वा., ठाणे-सीएसएमटी लोकल रात्री २.०० वा.
- हार्बर रेल्वे (शनिवार रात्री) : सीएसएमटी-बेलापूर लोकल रात्री १.३० वा., सीएसएमटी-पनवेल लोकल रात्री २.४५ वा., पनवेल-सीएसएमटी लोकल रात्री १.०० वा., पनवेल-सीएसएमटी लोकल रात्री १.४५ वा.
