आता साफसफाईवर भर
पालिकेचे ४०० कर्मचारी रात्रभर कार्यरत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे आझाद मैदान व परिसरात उसळलेल्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने सोमवारी (ता. १) मध्यरात्रीपासून स्वच्छतेसाठी व्यापक मोहीम राबवली. घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील तब्बल ४०० हून अधिक कर्मचारी स्वच्छता राखण्याचे कार्य अविरत करीत होते.
महापालिकेच्या पथकांनी रात्री १० वाजल्यापासून पहाटे सहा वाजेपर्यंत मैदान आणि परिसरातील घनकचरा उचलणे, शौचालयांची सफाई, जंतूनाशक फवारणी आदी कामे केली. या काळात दोन मिनी कॉम्पॅक्टर, एक लार्ज कॉम्पॅक्टर तसेच पाच लहान आकाराची कचरा संकलन वाहने मैदानात कार्यरत होती. शिवाय आंदोलकांच्या सहकार्यातून कचरा व्यवस्थापनासाठी दोन हजार डस्टबिन बॅग्स आणि संकलन पेट्या वितरित करण्यात आल्या. रात्रभर सुरू असलेल्या या कार्यवाहीदरम्यान शौचालयांच्या देखभालीसाठी सक्शन आणि जेट स्प्रे संयंत्रांचा वापर करण्यात आला. यामुळे ४५० हून अधिक स्थायी व फिरती शौचालये स्वच्छ ठेवण्यात प्रशासनाला यश आले. मैदानात कीटकनाशक व जंतुनाशकांची फवारणी करण्यात आली. कीटक नियंत्रण विभागाने परिसरात दुर्गंधी व डासांची समस्या उद्भवू नये, यासाठी धूर फवारणी केली.
आंदोलकांचे सहकार्य
महापालिकेच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत आंदोलकांनी कचरा गोळा करण्यासाठी सहकार्य केले. त्यामुळे रात्रभर सुरू राहिलेल्या या स्वच्छता मोहिमेमुळे मैदान आणि परिसर तुलनेने स्वच्छ राहिल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
यांत्रिक पद्धतीने स्वच्छता
आझाद मैदान आणि परिसरात तातडीने स्वच्छता व्हावी, यासाठी महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने यांत्रिकी पद्धतीने स्वच्छतेची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यासाठी ‘स्विपिंग मशीन’चा वापर केला जात आहे. या कामासाठी स्किड स्टिअर लोडर म्हणजेच बॉबकॅट यंत्राचा वापर करून कचरा थेट कॉम्पॅक्टर्समध्ये टाकला जात आहे. स्वच्छतेसाठी दोन मिनी कॉम्पॅक्टर्स आणि एक लार्ज कॉम्पॅक्टर अशी यंत्रसामग्री तैनात करण्यात आली आहे.
