पोलिस-आंदोलकांमध्ये लपंडाव
पोलिस-आंदोलकांमध्ये लपंडाव
पोलिस येताच काढलेली वाहने पाठ फिरताच पुन्हा जैसे थे; आंदोलकांची घोषणाबाजी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : मराठा आंदोलकांनी जाम केलेले रस्ते रिकामे करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्याने मंगळवारी (ता. २) सकाळपासूनच पोलिस सतर्क होते. पालिका मुख्यालय आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरातील आंदोलकांच्या गाड्या हाटवत होते; मात्र आंदोलक पोलिस आल्यापुरते गाड्या काढत होते, तर पोलिसांची पाठ फिरताच आंदोलक आणि गाड्या पुन्हा रस्त्यावर येत. दुपारपर्यंत पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये हाच लपंडाव सुरू होता. तसेच आंदोलक पोलिसांविरोधात घोषणा देत होते.
मराठा आरक्षणासाठी पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे फोर्ट परिसरातील वाहतूक ठप्प होती. त्यामुळे आंदोलकांच्या गाड्या बाजूला करून रस्ता मोकळा करण्यासाठी पोलिसांच्या टीम कार्यरत होत्या. त्यानुसार पोलिस आल्यानंतर आंदोलक तत्काळ गाड्या बाजूला करीत होते, तर पोलिस गेल्यानंतर पुन्हा गाड्या रस्त्यावर उभ्या करीत होते. त्यामुळे पोलिस पुरते बेजार झाले होते. दरम्यान, गाड्या काढण्यासाठी पोलिसांची टीम आल्यानंतर ‘सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है’ अशा घोषणा आंदोलक देत होते.
स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची सेवा
आंदोलकांकडून सातत्याने अन्नपदार्थ, फळांच्या साली, पाण्याच्या बाटल्या रस्त्यावर टाकल्या जात असल्याने रस्त्यावर सर्वत्र कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले होते. हा कचरा काढण्याचे काम पालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकडून सतत सुरू होते. त्यामुळे तीन दिवसांपासून कचऱ्याने बाधित झालेले रस्ते साफ दिसत होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.