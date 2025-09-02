सीएसएमटी स्थानक अखेर मोकळे
सीएसएमटी स्थानक अखेर मोकळे
स्वच्छतेवर भर; २०० कर्मचारी कार्यरत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे गेले पाच दिवस छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आंदोलकांच्या गर्दीने अक्षरशः गजबजून गेले होते. या काळात दररोज तब्बल दीड टन कचरा निर्माण झाला. एवढा कचरा साधारणतः एका आठवड्यात साचतो. त्यामुळे रेल्वेला नियमित ८० ऐवजी तब्बल २०० सफाई कर्मचारी कामाला लावावे लागले. आंदोलन संपल्यानंतर टर्मिनसने अक्षरशः मोकळा श्वास घेतला.
पाच दिवसांपासून स्थानकातील यांत्रिकी स्वच्छता पूर्णपणे बंद होती. गर्दीचा ताण, घोषणा, शिट्ट्या आणि गोंधळामुळे टर्मिनस परिसर विस्कळित झाला होता. प्रतीक्षालय, पादचारी पूल, तिकीट रांगा आणि प्लॅटफॉर्म सतत गजबजलेले दिसत होते. आंदोलक माघारी गेल्यानंतर आता यांत्रिकी स्वच्छता पुन्हा सुरू करण्यात येणार असून विशेष स्वच्छता मोहीम राबवली जाणार आहे.
---
चार विशेष लोकलची सोय
आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा होताच मंगळवारी (ता. २) सायंकाळी मराठा बांधव गावाकडे निघाले. आंदोलकांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वेने हार्बर मार्गावरून वाशीसाठी चार विशेष लोकल गाड्या सोडल्या. त्यामुळे नियमित प्रवाशांना अडचणींना सामोरे जावे लागले नाही.
----
स्थानक पूर्वपदावर
आंदोलनामुळे गेल्या काही दिवसांत रेल्वे प्रशासन, सफाई कामगार आणि पोलिस यांच्यावर प्रचंड ताण पडला होता; मात्र आंदोलन मागे घेतल्यामुळे टर्मिनसचे वातावरण आता हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागले आहे. प्रवाशांना दिलासा मिळाला असून, सीएसएमटी पुन्हा नियमित गतीने धावू लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.