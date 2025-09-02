निर्णयाचे स्वागत, आता अमंलबजावणी हवी!
शासन निर्णयाचे स्वागत, आता अंमलबजावणी हवी!
मुंबईतून परतणाऱ्या आंदोलकांची भावना
मुंबई, ता. २ ः हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदीच्या आधारावर मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने जीआर काढला. त्यामुळे मागील पाच दिवसांपासून मुंबईत सुरू झालेले मराठा समाजाचे आंदोलन मागे घेण्यात आले. सरकारने आज घेतलेल्या निर्णयानंतर मराठा आंदोलक आता परतीच्या प्रवासाला निघाला असून, त्यापूर्वी त्यांनी सरकारच्या जीआरचे स्वागत करीत, त्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, अशी भावना व्यक्त केली. तसेच सरकारचे आभारही मानले.
---
सरकारने आमच्या आंदोलनाची दखल घेत निर्णय घेतला. आम्ही खूप समाधानी आहोत. कुणबीसाठी आमचा संघर्ष होता. आता मात्र अंमलबजावणी वेळेत व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
- धनंजय कराळे, बीड
----
दोन वर्षांतील आमच्या आंदोलनाच्या झुंजीला यश आले, आता काही शंका नाही. जरांगे पाटलांनी जे बोलले ते करून दाखवले.
- विलास गोंडे, पुणे
--
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे निघालेल्या शासन निर्णयामुळे आमच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आता सरकारने अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता ठेवावी, लवकर अंमलबजावणी करावी.
- कैलास खोत, सांगली
--
सरकारने जीआर काढल्याचा आनंद आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या सर्वच मागण्या मान्य केल्या. त्यामुळे आम्हाला हवे ते आरक्षण मिळणार आहे. यामुळे सर्व मंत्रिमंडळाचे आम्ही आभार मानतो.
- सुग्रीव ढाणे, बीड
--
कुणबी दाखले मिळण्यासाठी जीआर आल्याने समाधानी आहोत. आमचे आंदोलन यशस्वी झाले. आता अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.
- आदित्य घाडगे, सांगली
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.