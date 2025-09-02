१४ अतिरिक्त न्यायमूर्तींना शपथ
मुंबई, ता. २ ः मुंबई उच्च न्यायालयाला १४ नवे न्यायमूर्ती मिळाले आहेत. या न्यायमूर्तींना उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर यांनी मंगळवारी (ता.२) अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदाची शपथ दिली. हे चौदाही न्यायमूर्तींची वकील वर्गातून नियुक्ती केले आहेत. त्यांची न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने पाठवलेल्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली होती. न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झालेल्यांमध्ये सिद्धेश्वर ठोंबरे, मेहरोज खान पठाण, रणजितसिंह भोसले, संदेश पाटील, श्रीराम शिरसाट, हितेन वेणेगावकर, रजनीश व्यास, राज वाकोडे, नंदेश देशपांडे, अमित जामसांडेकर, आशीष चव्हाण, वैशाली पाटील जाधव, आबाश्वब शिंदे आणि फरहान दुभाष यांचा समावेश आहे.
