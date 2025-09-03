बेस्टला ३,४०० कोटींचा निधी मंजूर
बेस्टला ३,४०० कोटींचा निधी मंजूर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : मुंबईच्या वीज वितरण व्यवस्थेच्या उन्नतीसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलत राज्य मंत्रिमंडळाने बेस्टच्या ३,४०० कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला असून, तो आता पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनकडे दाखल झाला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईच्या वीज वितरण यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होणार असून, ग्राहककेंद्रित व विश्वासार्ह वीजपुरवठा व्यवस्था उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निधीचा वापर वितरणातील तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोटा कमी करण्यासाठी, आधुनिक यंत्रणा उभारण्यासाठी तसेच सेवा अधिक कार्यक्षम आणि विश्वसनीय करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक मुंबईकराला या सुधारणांचा थेट फायदा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही योजना भविष्यातील ५० वर्षांचा विचार करून आखण्यात येत आहे. वाढती लोकसंख्या, विजेची वाढती मागणी आणि ऊर्जा क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजन करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आग्रही होते. ही गुंतवणूक खरोखरच ऐतिहासिक आहे; पण निधी फक्त कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष कामात झळकला पाहिजे. मुंबईकरांना अखंडित व विश्वासार्ह वीजपुरवठा मिळाल्यासच या निर्णयाचे खरे यश मानले जाईल.
- रवी राजा,
माजी विरोधी पक्षनेते
