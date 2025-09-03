बुलेट ट्रेनच्या नवव्या स्टील पुलाची उभारणी
दुसऱ्या भागाचे काम पूर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाने आणखी एक महत्त्वाची पायरी गाठली आहे. गुजरातमधील नडियादजवळ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ वर १०० मीटर लांबीच्या स्टील पुलाचा दुसरा स्पॅन यशस्वीरीत्या लॉन्च करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी उभारण्यात आलेला हा नववा स्टील पूल आहे.
या पुलासाठी पहिला १०० मीटर स्पॅन एप्रिल २०२५ मध्ये पूर्ण झाला होता. दोन स्पॅन मिळून २०० मीटर लांबीचा हा पूल साकारला गेला आहे. सुमारे २,८८४ मेट्रिक टन वजन, १४.६ मीटर उंची आणि १४.३ मीटर रुंदी असलेल्या या पुलाची रचना उत्तर प्रदेशातील हापूरजवळील सालासर वर्कशॉपमध्ये करण्यात आली. पुलाचा आयुष्यकाल १०० वर्षांचा लक्षात घेऊन डिझाइन केले गेले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ४८ हा देशातील सर्वाधिक व्यग्र महामार्गांपैकी एक आहे. त्यावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि वाहनचालकांना त्रास होऊ नये, यासाठी पुलाचा दुसरा स्पॅन अगदी नियोजित वेळापत्रकानुसार सरकवून बसविण्यात आला. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरसाठी एकूण २८ स्टील पूल उभारले जाणार आहेत. यापैकी ११ पूल महाराष्ट्रात आणि १७ पूल गुजरातमध्ये असतील.
