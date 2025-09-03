५२ मेल-एक्सप्रेसना अतिरिक्त थांबे
५२ मेल-एक्स्प्रेसना अतिरिक्त थांबे
मध्य रेल्वेचा निर्णय; प्रवाशांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : राज्यातील प्रवाशांना मोठा दिलासा देत मध्य रेल्वेने तब्बल ५२ मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांना २२ स्थानकांवर अतिरिक्त थांबे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी बुधवारपासून (ता. ३) होणार आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दिलेले हे थांबे महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
दादर- सावंतवाडी- दादर तुतारी एक्स्प्रेसला रोहा स्थानकात, तर दिवा- सावंतवाडी- दिवा एक्स्प्रेसला पेण स्थानकात थांबा देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे दिवा- सावंतवाडी एक्स्प्रेस बुधवारपासून पेण स्थानकात सकाळी ७.३५ वाजता थांबणार असून परतीच्या प्रवासात संध्याकाळी सहा वाजता थांबवली जाणार आहे.
---
मेल-एक्स्प्रेसचे नवे थांबे (३ सप्टेंबरपासून)
सीएसएमटी- गोंदिया विदर्भ एक्स्प्रेस : इगतपुरी
सीएसएमटी- अमरावती एक्स्प्रेस : इगतपुरी
दिवा- सावंतवाडी रोड एक्स्प्रेस : पेण
दादर- सावंतवाडी तुतारी एक्स्प्रेस : रोहा
दादर- साईनगर शिर्डी एक्स्प्रेस : इगतपुरी
बंगळूर- जोधपूर एक्स्प्रेस : भिवंडी रोड
जबलपूर- सीएसएमटी गरीबरथ एक्स्प्रेस : इगतपुरी
......
मुंबई विभागातील अतिरिक्त थांबे (४ सप्टेंबरपासून)
शिर्डी- दादर एक्स्प्रेस : इगतपुरी
सीएसएमटी- जबलपूर गरीबरथ : इगतपुरी
जबलपूर- सीएसएमटी एक्स्प्रेस : भिवंडी रोड
.......
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.