आंदोलन संपले, मैदान पूर्ववत!
महापालिकेकडून व्यापक स्वच्छता मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : आझाद मैदान आणि परिसरात मराठा आरक्षण आंदोलनाची मंगळवारी (ता. २) सांगता झाली. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या माध्यमातून सलग पाच दिवस आंदोलकांना नागरी सेवा-सुविधा पुरवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. शेकडो सफाई कर्मचाऱ्यांच्या अविरत प्रयत्नांमुळे मैदान परिसरात स्वच्छता राखणे शक्य झाले.
संपूर्ण आझाद मैदान व परिसरात पाच दिवसांच्या कालावधीत स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. विविध संयंत्रे तसेच वाहनांचा वापर करीत घनकचरा व्यवस्था विभागाने रस्ते स्वच्छ करण्यासाठी अविरत श्रम घेतले. पाच दिवस केलेल्या स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत सहा मोठे कॉम्पॅक्टर, लहान सहा कॉम्पॅक्टर, कचरावहन गाडी, प्रत्येकी दोन सक्शन आणि जेटिंग संयंत्रे, १३ एससीव्ही, ५२ टॅंकर अशा ९६ वाहनांचा वापर दोन्ही सत्रांमध्ये करण्यात आला. आंदोलनाची सांगता झाल्यानंतर आझाद मैदान आणि महापालिका परिसरात कर्मचाऱ्यांनी २ सप्टेंबर रात्रीपासून ३ सप्टेंबरच्या पहाटेपर्यंत अविरतपणे स्वच्छता करून संपूर्ण परिसर पूर्ववत केला.
पहिल्या दिवसापासूनच आंदोलनकर्त्यांच्या सुविधेसाठी तीन ठिकाणी फिरती शौचालये उपलब्ध करून देण्यात आली होती. पाच दिवसांच्या कालावधीत एकूण ४५० पोर्टेबल शौचालये आंदोलकांच्या वापरासाठी महापालिकेने उपलब्ध करून दिली होती. तसेच कचरा संकलनासाठी सुमारे ५०० किलो पिशव्या देण्यात आल्या होत्या.
कचरा संकलनात सहकार्य
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या माध्यमातून पाच दिवसांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे संकलन आणि वहन करण्यात आले. स्वच्छता मोहिमेमध्ये सहकार्य करण्यासाठी आंदोलकांना आवाहन करण्यात आले होते. त्यास प्रतिसाद देत केवळ सहकार्यच नव्हे तर थेट सहभाग घेऊन मोठ्या प्रमाणात आंदोलनकर्त्या बांधवांनी स्वच्छता मोहिमेस हातभार लावला.
