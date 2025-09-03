मराठा आंदोलकांविरोधात नियमभंगाचे नऊ गुन्हे
मराठा आंदोलकांविरोधात नियमभंगाचे नऊ गुन्हे
मुंबई, ता. ३ : आरक्षणासाठी पाच दिवस आझाद मैदानात आंदोलन करणाऱ्या मराठा आंदोलकांविरोधात दक्षिण मुंबईतील विविध पोलिस ठाण्यांत नऊ गुन्हे नोंद झाले आहेत.
पोलिस उपायुक्त डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे गुन्हे अनोळखी व्यक्तींविरोधात कायदे, नियम, अटी-शर्तींचा भंग करणे, वाहतुकीस बेकायदा अडथळा निर्माण करणे आदी कलमांनुसार नोंद करण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, आंदोलन स्थळ अखत्यारीत असलेल्या आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात तीन, मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात दोन, तर माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग, जे. जे. मार्ग आणि डोंगरी पोलिस ठाण्यात प्रत्येकी एक गुन्हा नोंद झाला आहे. पोलिसांनी आंदोलकांना बजावलेल्या नोटिशीनुसार, आंदोलनादरम्यान आयोजकांनी परवानगीतील प्रत्येक अटीचे उल्लंघन केले, नियमांचे उल्लंघन केले. उपोषण, आत्मदहनाचा प्रयत्न, लहान मुलांसह वृद्धांचा सहभाग, ठरावीक वेळेपलीकडे आंदोलन सुरू ठेवणे, ध्वनिक्षेपकाचा वापर, अन्न शिजविणे, जागा मिळेल तिथे अवैधरीत्या वाहने पार्क करणे, रास्ता रोको करून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे आदी अटींचे उल्लंघन केले. विशेष म्हणजे पाच हजार लोकांसाठी परवानगी असूनही सुमारे ४० हजार आंदोलक जमा झाल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी व गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळे अन्य आंदोलकांचा हक्कही बाधित झाल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.