मुंबईकरांचा रेल्वेप्रवास गतिमान!
एमयूटीपी टप्पा ३ बीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयूटीपी) टप्पा ३ बी आणि पुणे- लोणावळा तिसऱ्या-चौथ्या मार्गिकेला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. त्यामुळे रेल्वेच्या मुख्य आणि उपनगरीय मार्गिका वेगळ्या होणार असल्याने मुंबईकरांचा रेल्वेप्रवास गतिमान होणार आहे.
एमयूटीपी टप्पा ३ बीअंतर्गत बदलापूर ते कर्जत तिसरी व चौथ्या मार्गिकेसाठी (३२.४६ किमी) १,३२५ कोटी रुपये, आसनगाव ते कसारा चौथ्या मार्गिकेसाठी (३४.९७ किमी) ८७१ कोटी रुपये, पनवेल ते वसई उपनगरीय मार्गिकेसाठी (६९.२३ किमी) तब्बल १२,७१० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे मुंबई उपनगरीय रेल्वेचे पूर्ण विभाजन शक्य होईल. पनवेल-वसई उपनगरीय मार्गिका, बदलापूर- कर्जत तिसरी-चौथी मार्गिका तसेच आसनगाव- कसारा चौथी मार्गिका पूर्ण झाल्यानंतर प्रवाशांना सुरक्षित, शाश्वत आणि विश्वासार्ह रेल्वेसेवा देता येईल. गर्दी कमी करून प्रवासी क्षमतेत वाढ करणे, हा आमचा प्राधान्यक्रम आहे, असे एमआरव्हीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विलास एस. वाडेकर यांनी सांगितले.
गर्दीवर नियंत्रण, प्रवाशांना दिलासा
मुंबई उपनगरीय रेल्वे ही देशातील सर्वाधिक वर्दळीची रेल्वे प्रणाली आहे. दररोज सुमारे ७५ लाख प्रवासी प्रवास करतात; मात्र मार्गिका मर्यादित असल्याने गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी होते. नव्या मार्गिकेमुळे मुख्य आणि उपनगरीय मार्गिका वेगळ्या होतील. त्यामुळे लोकल, मेल-एक्स्प्रेस आणि मालगाड्यांची स्वतंत्र वाहतूक शक्य होईल.
प्रवासाचा वेळ कमी होणार
पनवेल- वसई उपनगरीय मार्गिका पूर्ण झाल्यानंतर हार्बर, ट्रान्सहार्बर आणि पश्चिम रेल्वे थेट जोडल्या जातील. त्यामुळे प्रवाशांना मुंबईत न जाता थेट नवी मुंबई- ठाणे- वसई- विरार प्रवास करता येईल. यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल, गर्दी कमी होईल आणि नवी मुंबई व पालघर परिसरातील विकासालाही चालना मिळेल.
