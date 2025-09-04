दोन इंच उंचीची श्री गणेशाची राम अवतारातील मूर्ती
नकारात्मक विचारांवर मात करण्याचा संदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : एकीकडे गणेशमूर्ती जास्त उंचीची घेण्यावर भर देत असताना धारावीतील श्री सिद्धिविनायक फेस्टिव्हल मंडळाने दोन इंच उंचीची श्री गणेशाची राम अवतारातील मूर्ती बसवली आहे. राम गणेश अवतारातील ही मूर्ती असून, आजच्या रावणावर विजय: चिंता, नैराश्य आणि नकारात्मक विचारांवर मात करण्याचा संदेश दिला आहे. यंदाचे मंडळाचे ३६ वे वर्ष आहे.
श्री सिद्धिविनायक फेस्टिव्हल मंडळाची स्थापना १९८९ मध्ये झाली आहे. मंडळ गेल्या तीन दशकांपासून केवळ गणेशभक्तीच नव्हे तर सामाजिक संदेश देणाऱ्या अद्वितीय संकल्पनांसाठी ओळखले जाते. मुंबईतील जीवन धावपळीचे आहे. असे असताना अनेकांना चिंता असते, नैराश्य येते किंवा नकारात्मक विचार त्यांच्या मनात सुरू असतात. त्यावर मात करण्यासाठी यंदा मंडळाने वेगळ्या विषयाला हात घातला आहे.
यावर्षीच्या मूर्तीचे वैशिष्ट्य म्हणजे फक्त दोन इंच उंचीची श्री गणेशाची राम अवतारातील मूर्ती आहे. जी श्री हनुमानाच्या हातामध्ये उभी असून, एका पायावर स्थिर आहे. हे दृश्य केवळ धार्मिक नाही, तर मानसिक बळाचेही प्रतीक आहे. या मूर्तीत श्री गणेश (राम रूपात) नकारात्मक विचारांचा संहार करत आहेत.
यापूर्वीचे सामाजिक संदेश देणारे विषय
श्री सिद्धिविनायक फेस्टिव्हल मंडळ दरवर्षी नवनवीन सामाजिक संदेश घेऊन येते. यापूर्वी सिगारेट बॉक्स गणपती-धूम्रपानाविरोधातील संदेश, प्लॅस्टिक गणपती-पर्यावरण संरक्षणासाठी, कपूर गणपती-शुद्धतेचे आणि मानसिक स्वच्छतेचे प्रतीक असे विषय केले होते.
यावर्षीच्या संकल्पनेद्वारे आम्ही सांगू इच्छितो की, गणेशभक्ती ही केवळ पूजाअर्चा नसून आत्मिक आणि मानसिक आरोग्याचेही साधन आहे. गणपती बाप्पा प्रत्येक घरी फक्त सुख, समृद्धीच नव्हे तर मन:शांती, सकारात्मकता आणि नवचैतन्य घेऊन येवो.
सेल्वम नाडार, श्री सिद्धिविनायक फेस्टिव्हल मंडळ
