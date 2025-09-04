सायबर भामट्यांचे दोन साथीदार अटकेत
सायबर भामट्यांचे दोन साथीदार अटकेत
सव्वा कोटी रुपये वाचविण्यात यश
मुंबई, ता. ४ ः परदेशात बसून मुंबईतील नागरिकांना आभासी अटकेत ठेवून कोट्यवधी रुपये उकळणाऱ्या भामट्यांच्या दोन साथीदारांना सायबर पोलिसांनी गेल्या आठवड्यात जळगाव येथून बेड्या ठोकल्या. रोहित सोनार आणि दिनेश पाटील अशी अटक आरोपींची नावे आहेत.
या भामट्यांनी १८ ते २६ ऑगस्टदरम्यान पश्चिम उपनगरात राहणाऱ्या ७२ वर्षीय वृद्धेस आभासी अटकेत ठेवून तब्बल १.२६ कोटी रुपये उकळले. हा प्रकार वृद्धेच्या नातेवाइकांना समजताच त्यांनी तातडीने सायबर पोलिसांशी संपर्क साधला. गांभीर्य ओळखत पश्चिम प्रादेशिक विभागाच्या सायबर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षक सुवर्णा शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक शैलेश मजगर, सहाय्यक निरीक्षक पूनम जाधव, शिपाई केशव तकीक, विकास डिगे, प्रीतम व्यवहारे या पथकाने तातडीने हालचाल करून वृद्धेने ज्या ज्या खात्यांवर रक्कम वळती केली ती सर्व गोठवली. यामुळे वृद्धेचे १.२३ कोटी रुपये वाचले. याच खात्यांच्या तपशिलांआधारे या पथकाने तपास करून सोनार आणि पाटील यांना अटक केली.
...
मुख्य आरोपी थायलंडमध्ये
अटक आरोपींपैकी सोनार याने स्वतःच्या बँक खात्याचा वापर भामट्यांना अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये पैसे वळते करण्यासाठी करू दिला. त्याबदल्यात त्याला कमिशन मिळत होते. पाटील याने अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये अत्यावश्यक असलेली बँक खाती भामट्यांना पुरवली आहेत. या दोघांच्या चौकशीतून संबंधित वृद्धेस आभासी अटकेत ठेवणारे मुख्य आरोपी थायलंड देशात असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
