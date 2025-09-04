फसवणूक करणारी टोळी अटकेत
फसवणूक करणारी टोळी अटकेत
मुंबई ः मुंबईसह देशभरात फसव्या शेअर ट्रेडिंग ॲपद्वारे नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या चौघांना सायबर पोलिसांनी अटक केली. या टोळीविरोधात मुंबईसह गुजरात आणि तेलंगण येथे गुन्हे नोंद आहेत. नवी मुंबई, पुण्यासह आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरळ, कर्नाटक राज्यांत या टोळीने फसविल्याच्या तक्रारी सायबर हेल्पलाइनवर दाखल झाल्या आहेत.
मोहम्मद जावेद अन्सारी, रेहानकौशर मेहफुज आलम, अरफत बाबू शेख आणि असिफ शरिफ खान अशी अटक आरोपींची नावे आहेत. या टोळीने मुंबईतील एका व्यक्तीला कंपनीमार्फत शेअर ट्रेडिंग केल्यास भरघोस फायदा होईल, असे सांगत सुमारे १३.५० लाख रुपये विविध खात्यांवर वळते करून घेतले. या गुंतवणुकीवर लाखो रुपयांचा फायदा झाल्याचे फसव्या ॲपद्वारे भासविण्यात आले; मात्र पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला असता, फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.