अंधेरीचा राजा: सारंगपूर हनुमान मंदिराची भव्यता
अंधेरीत साकारली सारंगपूर
हनुमान मंदिराची प्रतिकृती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : अंधेरीचा राजा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या आझाद नगर सार्वजनिक उत्सव मंडळाने भाविकांसाठी गुजरातमधील राजकोट येथील सारंगपूर कष्टभंजन हनुमान मंदिराची प्रतिकृती तयार केली आहे, ज्यामध्ये श्रीगणेश राजाच्या रूपात विराजमान आहेत. अंधेरीचा राजा मंडळाची स्थापना १९६६ मध्ये झाली. त्या वेळी अंधेरी (पश्चिम) येथील अंबोली परिसरात मोठ्या संख्येने कामगार वसाहती होत्या. या कामगारांनी त्यांच्या मालकांसह गणेशोत्सव आणि नवरात्र उत्सव सुरू केला. तिथून सुरू झालेल्या या परंपरेला आज ५९ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
मंडळाचे सचिव विजय सावंत म्हणाले की, या वेळी आम्ही सारंगपूर कष्टभंजन हनुमान मंदिराच्या संकल्पनेवर सजावट साकारली आहे. मंडळात ३२ फूट उंचीची हनुमान मूर्ती बनवण्यात आली आहे, जी पूर्णपणे फायबरपासून बनलेली आहे. मूळ मंदिराच्या ४२ फूट उंचीच्या पुतळ्याची झलक येथे पाहता येते. मंडळ वर्षानुवर्षे पर्यावरणपूरक वस्तूंचा वापर करत आहे. पंडालची सजावट, सिंहासनावरील झुंबर, श्रीगणेशाच्या डोक्यावर सोने, हिऱ्यांनी सजवलेला मुकुट, हातात सोन्याच्या बांगड्या, कानातले, हातात सोन्याचे शस्त्रे, गळ्यात हार असे विलोभनीय रूप यंदा मंडळाकडून साकारले आहे. भक्तांच्या सोयीसाठी, इन्स्टाग्राम, यूट्युब आणि फेसबुकवर लाइव्ह दर्शनाची सुविधा देण्यात आली आहे, जेणेकरून वृद्ध आणि दूरवर राहणारे लोकदेखील घरी बसून गणरायाचे आशीर्वाद घेऊ शकतील.
श्रीगणेशाचे विसर्जन संकष्टीला
सहसा सर्व गणेशमूर्तींचे विसर्जन अनंत चतुर्दशीला केले जाते, परंतु अंधेरीच्या राजाचे विसर्जन संकष्टीला केले जाते. विजय सावंत यांनी सांगितले की, ही परंपरा १९७३ पासून सुरू आहे, खरंतर कामगार बराच काळ संपावर होते. त्यांनी संपाच्या अनुकूल परिणामासाठी गणरायाला प्रार्थना केली. त्यांची इच्छा पूर्ण झाली आणि तेव्हापासून संकल्पनेनुसार, अनंत चतुर्दशीला छोटी गणेशमूर्ती आणि संकष्टीच्या दिवशी मोठी मूर्ती विसर्जित केली जाते.
