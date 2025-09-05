विक्रोळीत २२ हजार बटनांनी साकारलेली अनोखी गणेशमूर्ती
२२ हजार बटनांनी साकारली गणेशमूर्ती
विक्रोळीत पर्यावरणपूरकतेचा संदेश
घाटकोपर, ता. ५ : विक्रोळी पार्क साइट येथील हनुमान नगर ‘ब’ सोसायटीमधील ओम साई मित्र मंडळाने तब्बल २२ हजार बटनांनी सात फूट उंच गणेशमूर्ती साकारली आहे. ही गणेशमूर्ती सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. ही मूर्ती घाटकोपरचे प्रसिद्ध मूर्तिकार रोहन त्रिंबककर यांनी एक महिन्याच्या कालावधीत साकारली असून, संकल्पना संतोष केळस्कर यांची आहे. विविध रंग आणि आकारांतील बटनांचा वापर अत्यंत सूक्ष्म आणि नयनरम्य पद्घतीने या मूर्तीत करण्यात आला आहे. अशी माहिती ओम साई मित्र मंडळाचे अध्यक्ष हीरालाल गुप्ता यांनी दिली.
समाजप्रबोधनाचा सकारात्मक संदेश
मंडळाने यंदा पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक जबाबदारीवर भर दिला आहे. बटनांपासून बनवलेली ही मूर्ती हा एक प्रयोग आहे. “श्रद्धा आणि सर्जनशीलता एकत्र नांदू शकतात आणि सण हे केवळ दिखाव्यासाठी नाहीत, तर समाज जोडण्यासाठी असतात,” असे मंडळाच्या देखाव्यातून दाखवण्यात आले आहे.
ओम साई मित्र मंडळाकडून लहान मूर्ती आणण्याचा प्रयत्न करतो. जेणेकरून विसर्जन करताना मूर्तीची विटंबना होणार नाही. लहान मूर्तीसुद्धा सुबक आणि सुंदर करता येते. दरवर्षी आम्ही पर्यावरणाला साजेसा असा उत्सव करत असतो.
- संतोष केळस्कर, माजी अध्यक्ष, ओम साई मित्र मंडळ
