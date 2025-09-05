मध्य, हार्बर मार्गांवर रविवारी ब्लॉक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : मुंबई विभागात विविध अभियांत्रिकी व देखभाल कामांसाठी मध्य आणि हार्बर मार्गांवर रविवारी (ता. ७) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
मध्य रेल्वे
कुठे - माटुंगा ते मुलुंड अप आणि डाऊन जलद मार्गावर
कधी - ११.०५ वाजेपासून १५.४५ वाजेपर्यंत
परिणाम - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई येथून १०.३६ वाजेपासून ३.१० वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या डाऊन जलद गाड्या माटुंगा स्थानकापासून मुलुंडदरम्यान डाऊन धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. त्यांच्या निर्धारित थांब्यांवर थांबून या गाड्या त्यांच्या गंतव्य स्थानावर अंदाजे १५ मिनिटे उशिरा पोहोचतील. ठाण्यानंतरच्या जलद गाड्या मुलुंड स्थानकापासून पुन्हा डाऊन जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. ठाणे येथून ११.०३ वाजल्यापासून दुपारी ३.३८ वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या अप जलद गाड्या मुलुंड स्थानकापासून माटुंगादरम्यान अप धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. त्यांच्या निर्धारित थांब्यांवर थांबून या गाड्या माटुंगा स्थानकापासून पुन्हा अप जलद मार्गावर वळविण्यात येऊन गंतव्य स्थानावर अंदाजे १५ मिनिटे उशिरा पोहोचतील.
....
हार्बर रेल्वे
कुठे - पनवेल ते वाशी अप आणि डाऊन हार्बर मार्गावर
कधी - ११.०५ वाजल्यापासून ४.०५ वाजेपर्यंत (पोर्ट लाइन वगळून)
परिणामी - पनवेल येथून १०.३३ वाजल्यापासून ३.४९ वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबईकडे जाणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील गाड्या तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई येथून ९.४५ वाजल्यापासून ३.१२ वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या पनवेल/बेलापूरकडे जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील गाड्या रद्द राहतील. पनवेल येथून ११.०२ वाजल्यापासून ३.५३ वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या व ठाण्याकडे जाणाऱ्या अप ट्रान्स हार्बर मार्गावरील गाड्या तसेच ठाणे येथून १०.०१ वाजल्यापासून ३.२० वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावरील गाड्या रद्द राहतील. ब्लॉकच्या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि वाशीदरम्यान विशेष लोकल गाड्या चालविण्यात येतील. ब्लॉकच्या कालावधीत ठाणे-वाशी/नेरूळ स्थानकांदरम्यान ट्रान्स हार्बर मार्गावर सेवा उपलब्ध राहील. ब्लॉकच्या कालावधीत पोर्ट मार्गावर सेवा उपलब्ध राहील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.