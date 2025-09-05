वांद्र्याचा पर्यावरणस्नेही सम्राट टिशू पेपरपासून साकारली १७ फूट मूर्ती
मुंबई, ता. ५ : वांद्रे पश्चिम येथील युवा मित्र मंडळ गेले तीन वर्षे पर्यावरणस्नेही गणेशोत्सव साजरा करीत आहे. यंदाचे मंडळाचे हे २२वे वर्ष असून यावर्षी त्यांनी टिश्यू पेपरपासून १७ फुटी गणरायाची मूर्ती साकारली आहे. टिश्यू पेपर आणि खडूच्या लेपाच्या साहाय्याने ही सुबक मूर्ती तयार करण्यात आली असल्याची माहिती मंडळाचे अध्यक्ष रवी रमेश परब यांनी दिली.
पर्यावरणाची होणारी हानी आणि त्यासंदर्भात सरकार आणि पालिका प्रशासनाकडून केलेल्या जनजागृतीने प्रेरित होऊन मंडळाने पर्यावरणस्नेही गणेशोत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे अध्यक्ष परब यांनी सांगितले. दरवर्षी नवीन काहीतरी करण्यासाठी मंडळ नेहमीच अग्रेसर असून यंदाच्या वर्षी त्याच उद्देशाने टिश्यू पेपरपासून गणपतीची मूर्ती साकारण्याचा निर्णय घेतला. विलेपार्ले येथील पेशवा आर्ट पार्ले यांनी ही गणेशमूर्ती घडवली आहे. मंडळाचे आर्टिस्ट तानाजी जाधव यांनी स्वतः जाऊन मूर्तीचे रंगकाम पूर्णत्वास नेले. यंदाच्या वर्षी गणपती हा श्रीकृष्णाच्या रूपात विराजमान झाला आहे. मूर्तीच्या बाजूला पडद्यांचे पर्यावरणस्नेही महिरप करण्यात आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईतील ११ पर्यावरणस्नेही गणेश मंडळांपैकी एक मंडळ म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मंडळाला गौरविण्यात आले आहे. हे मंडळ वांद्र्यातील मुस्लिमबहुल परिसरात असल्याने मंडळात सामाजिक एकोपाही जपला जातो. येथील मुस्लिमबांधवही या मंडळात गणपतीच्या कामाला हातभार लावतात. गणपतीच्या आरतीला उपस्थित राहतात. या मंडळात हिंदू-मुस्लिम सामाजिक एकोप्याची दखल अनेकांनी घेतल्याचेही मंडळाचे अध्यक्ष परब यांनी सांगितले.
