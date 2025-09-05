शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा विरोधात एलओसी?
शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा
यांच्याविरुद्ध ‘लूकआऊट’
आर्थिक गुन्हे शाखेकडून प्रक्रिया सुरू
मुंबई, ता. ५ : व्यावसायिकाची तब्बल ६० कोटींना फसवणूक केल्याच्या आरोपात गुन्हा नोंद केल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा व्यावसायिक पती राज कुंद्रा यांच्या विरोधात ‘लूकआऊट सर्क्युलर’ जारी करण्याची प्रक्रिया शुक्रवारी सुरू करण्यात आली आहे.
हे दाम्पत्य सतत परदेशवारी करत असल्याने तपासात व्यत्यय नको, यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून ही कारवाई हाती घेतल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस या खासगी वित्तसंस्थेचे (एनबीएफसी) संचालक दीपक कोठारी यांनी २०१५-१६मध्ये दोन टप्प्यांत कुंद्रा दाम्पत्याच्या बेस्ट डील टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत एकूण ६०.४८ कोटी रुपये गुंतवले होते. त्याबदल्यात नियमित परतावा आणि मुद्दल फेडली जाईल, असे आश्वासन कोठारींना देण्यात आले. २०१७ मध्ये अन्य करारभंग केल्याने ही कंपनी दिवाळखोरीत गेल्याची माहिती कोठारी यांना मिळाली. त्यांनी कर्ज परताव्यासाठी कुंद्रा दाम्पत्याकडे पाठपुरावा सुरू केला; मात्र कोविडसह वेगवेगळे निमित्त करून कुंद्रा दाम्पत्याने त्यांना ताटकळत ठेवले. अखेर कोठारी यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार दिली. या तक्रारीच्या आधारे प्राथमिक तपास करून १४ ऑगस्टला कुंद्रा दाम्पत्य आणि अन्य आरोपींविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला.
