गणेश विसर्जनासाठी ‘अदाणी’चे २,५७१ दिवे
गणेश विसर्जनासाठी
‘अदाणी’चे २,५७१ दिवे
मुंबई, ता. ५ : मुंबईला वीजपुरवठा करणाऱ्या अदाणी इलेक्ट्रिसिटीने मुंबईतील १६७ गणेश विसर्जन ठिकाणांवर २,५७१, तर माउंट मेरी जत्रेसाठी चर्चच्या आसपास ८० प्रकाशझोताचे दिवे लावले आहेत.
माउंट मेरी जत्रा ५ ते १४ सप्टेंबरदरम्यान असून, गणेश विसर्जनाच्या दिवशी तसेच माउंट मेरी जत्रेदरम्यान कोणतीही अडचण निर्माण झाली तरी तिला तोंड देण्यासाठी आमची पथके शहरात मोक्याच्या जागी सज्ज असतील, असे अदाणी इलेक्ट्रिसिटीच्या प्रवक्त्याने सांगितले. या वर्षी सुमारे एक हजार मंडळांना अर्ज केल्याच्या ४८ तासांच्या आत निवासी दरात तात्पुरती वीजजोडणी देण्यात आली होती, असेही प्रवक्ता म्हणाला.
