बनावट तक्रारदाराला साफसफाईची शिक्षा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : ‘तुम से तुम तक’ या नवीन मालिकेसाठी एका टीव्ही वाहिनीविरुद्ध बनावट तक्रार दाखल केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तक्रारकर्त्यांला जेजे रुग्णालयात साफसफाई आणि कपडे धुण्याचे काम करण्याचे आदेश दिले.
‘तुम से तुम तक’ या नवीन मालिकेसाठी वाहिनीविरुद्ध दाखल केलेली बनावट तक्रार रद्द करण्यासाठी झी टीव्हीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या याचिकेवर न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्या वेळी तक्रारदाराच्या वर्तनावर खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. तक्रारदाराने सुरुवातीला सायबर सेलला आपले नाव ‘सुनील शर्मा’ सांगितले होते आणि गेल्या महिन्यात जेव्हा न्यायालयासमोर हजर केले. तेव्हा आपले नाव ‘सुनील महेंद्र शर्मा’ सांगितले होते. त्याच्या आधार कार्ड, पॅनकार्डसह अन्य कागदपत्रांवर त्याचे नाव ‘महेंद्र संजय शर्मा’ असे दाखवण्यात आले. तक्रारदाराला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
ही तक्रार केवळ सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या बातम्या आणि त्यावरील मतांवर आधारित होती. खोट्या, एकतर्फी बातम्यांवर अशी चुकीची तक्रार दाखल करण्याबाबत तक्रारदाराने दिलेल्या स्पष्टीकरणावर खंडपीठाने आपली नाराजी नोंदवली. हे कृत्य दुर्भावनापूर्ण हेतूने कदाचित एखाद्या प्रतिस्पर्ध्याच्या इशाऱ्यावर केल्याचे दिसते. या पैलूची पोलिसांनी चौकशी करावी, असेही स्पष्ट करताना खंडपीठाने शर्मा यांना जे.जे. रुग्णालयात १५ दिवसांसाठी सामुदायिक सेवा करण्याचे आदेश दिले.
