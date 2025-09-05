कूपर रुग्णालय ‘रामभरोसे’
रुग्णालयात उंदरांचा वाढता सुळसुळाट, २४ तासांत दाेन रुग्णांना उंदरांचा चावा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : पालिकेच्या प्रसिद्ध वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी एक असलेल्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि कूपर रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या दोन वृद्ध रुग्णांना २४ तासांत उंदरांनी चावा घेतला आहे. या घटनेनंतर रुग्ण आणि त्यांचे कुटुंबीय भीतीने उपचार घेत आहेत. ‘सकाळ’ने स्वतः रुग्णालयात जाऊन त्याच वॉर्डमध्ये दिवसाढवळ्या उंदीर कॅमेऱ्यात कैद केले.
यासंदर्भात वैद्यकीय संचालक डॉ. नीलम अँड्रेड यांना प्रतिक्रिया विचारण्यात आली; परंतु बातमी लिहीपर्यंत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
गुरुवारी सकाळी ६४ वर्षीय इंदुमती कदम यांना उंदरांनी चावा घेतला आणि शुक्रवारी सकाळी ८० वर्षीय हुसेन बानो यांना उंदरांनी चावा घेतला. अंधेरी येथील रहिवासी इंदुमती यांचे जावई संतोष जाधव यांनी सांगितले की, त्यांची प्रकृती बिघडल्यानंतर त्यांना शनिवारी कूपर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर सहाव्या मजल्यावरील महिला वैद्यकीय वॉर्डमध्ये उपचार सुरू होते. सर्व काही ठीक होते; परंतु गुरुवारी रात्री वॉर्डमध्ये एका उंदराने त्यांचा हात इतका चावला की त्यांच्या हाताचे हाड दिसत होते. त्यांना शुद्धही नाही आणि त्या एक शब्दही बोलू शकत नाहीत. त्याच वॉर्डमध्ये असलेल्या राम मंदिर येथील रहिवासी हुसेन बानोदेखील शुक्रवारी उंदरांच्या चाव्याच्या बळी ठरल्या. मुलगा मोहम्मद आसिफ म्हणाला की, त्याच्या आईला अनेक आरोग्य समस्या आहेत. तिला १ सप्टेंबरला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. शुक्रवारी दुपारी ३.३० च्या सुमारास एका उंदराने तिच्या पायाला चावा घेतला. डॉक्टरांच्या सूचनेनुसार त्यांनी पोलिसांकडे मेडिको लीगल केस (एमएलसी) दाखल केल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले.
नाव न छापण्याच्या अटीवर एका रुग्णाच्या कुटुंबीयांनी सांगितले की, येथे खूप उंदीर आहेत. रात्री रुग्णाच्या बेडवर, टेबलावर चढतात आणि गोंधळ घालतात. त्यामुळे रात्रभर जागावे लागते.
त्वरित उपाययाेजना करणार
रुग्णालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यासंदर्भात आज दिवसभर बैठक झाली आहे. याबाबतीत सर्व उपाययोजना केल्या जातील. यासह स्वच्छता करण्याच्या सूचना तातडीने देण्यात आल्या आहेत.
