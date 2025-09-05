भावनिक नाते असले तरी नातवावर अधिकार नाही
वृद्धेला ताबा सोडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई, ता. ५ : आजीचे नातवाशी असलेले भावनिक नाते हे तिला त्याचा ताबा स्वत:कडे ठेवण्याचा अधिकार देत नाही. मुलांवर त्यांच्या पालकांचाच अधिकार जास्त असतो, असे स्पष्ट करून पाच वर्षांच्या नातवाचा ताबा आई-वडिलांकडे देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने वृद्धेला दिले.
वृद्धेला दोन जुळे नातू असून, एक नातू सेरेब्रल पाल्सीने ग्रस्त आहे. त्याची नीट काळजी घेता यावी यासाठी वृद्धेचा मुलगा आणि सुनेने त्याच्या दुसऱ्या मुलाला आजीकडे सोपवले होते. आजीच नातवाची काळजी घेत होती. दरम्यान, तिचा आपल्या मुलासाेबत मालमत्तेवरून वाद झाला. त्यानंतर पाच वर्षांच्या मुलाला आपल्याकडे परत देण्याची मागणी वृद्धेच्या मुलाने केली. तिने नकार दिल्यामुळे त्याने मुलाचा ताबा परत मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी नातवाचा ताबा मुलाकडे देण्याचे आदेश न्यायालयाने वृद्धेला दिले.
जन्मापासूनच नातवाची काळजी घेत असून, त्यांच्यात एक भावनिक नाते निर्माण झाल्याचा दावा वृद्धेने याचिकेला विरोध करताना केला होता. आजीचे नातवाशी भावनिक नाते समजण्यासारखे आहे; मात्र त्यासाठी मुलाचा ताबा मिळवण्याचा जैविक पालकांचा अधिकार डावलता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जैविक पालकांकडे बाळाचा ताबा देणे मुलाच्या कल्याणासाठी हानिकारक आहे, हे सिद्ध झाले तरच त्यांचे अधिकार नाकारले जातात, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
न्यायालयाचे म्हणणे काय?
मुलाच्या पालकांत कोणताही वैवाहिक वाद नसून ते बाळाची काळजी घेण्यास समर्थ आहेत. त्यामुळे केवळ वृद्ध आईशी असलेल्या वादामुळे मुलाला त्याच्या पालकांचे प्रेम, काळजी नाकारता येणार नाही किंवा कायदेशीर अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. दुसरीकडे वृद्धा ७४ वर्षांची असल्यामुळे नातवाला तिच्या ताब्यात देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात अधोरेखित केले.
