म्हाडाच्या मास्टर लिस्टवरील ७० विजेत्यांचे हक्क होणार रद्द
म्हाडाच्या मास्टर लिस्टवरील
७० विजेत्यांचे हक्क होणार रद्द
स्वीकृती पत्र दिले, पण ताबा घेईनात; कारणे दाखवा नोटीस
बापू सुळे : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : म्हाडाच्या मास्टर लिस्टवरील विजेत्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने डिसेंबर २०२३मध्ये २६५ घरांसाठी लॉटरी काढली होती. त्यापैकी जवळपास ७० लोकांनी दीड वर्षांनंतरही घराचा ताबा घेतलेला नाही. त्यामुळे म्हाडा ॲक्शन मोडवर आले आहे. संबंधितांना घराचा ताबा का घेतला जात नाही, यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्याला योग्य उत्तर न दिल्यास घराचा हक्क रद्द करण्याची कार्यवाही म्हाडा प्राधिकरणातर्फे केली जाणार आहे.
उपकरप्राप्त (सेस) जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीची जागा कमी असल्याने किंवा हा भूखंड पालिकेच्या आरक्षणामुळे बाधित झाला असेल, रस्त्यात गेला असेल, तर त्यावर नव्याने इमारत उभारता येत नाही. त्यामुळे अशा बाधित इमारतीतील रहिवाशांचा म्हाडाकडून मास्टर लिस्टमध्ये समावेश केला जातो. त्यांना इतरत्र पुनर्रचित इमारतीमधील अतिरिक्त सदनिका मालकी तत्त्वावर दिल्या जातात. म्हाडाने २०२३मध्ये २६५ रहिवाशांना घरे देण्यासाठी ऑनलाइन लॉटरी काढली होती. त्यानुसार संबंधितांनी म्हाडाला स्वीकृती पत्र देऊन ४५ दिवसांत घर स्वीकारणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार म्हाडाने आलेल्या स्वीकृती पत्राच्या आधारे १७२ जणांना देकार पत्र दिले आहे. केवळ ९३ जणांनी घराचा ताबा घेतला असून, जवळपास ७० जण दीड वर्षे झाले तरी घराचा ताबा घेण्यास पुढे आलेले नाहीत. त्याची गंभीर दखल घेत म्हाडाने संबंधितांना नोटीस पाठवून घराचा ताबा न घेतल्यास घराचा हक्क रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केल्याचे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
----
प्रतिसाद नाही
म्हाडाने पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीला एक महिना झाला तरी संबंधित विजेत्यांकडून कोणताच प्रतिसाद आलेला नाही. त्यामुळे घराचा हक्क रद्द करण्याबाबतची एकतर्फी कारवाई केली जाणार आहे. त्याला प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची कार्यवाही केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर त्यांचा मास्टर लिस्टच्या माध्यमातून घर मिळवण्याचा हक्क कायमस्वरूपी संपुष्टात येईल.
३३ जणांची स्वीकृतीच नाही
मास्टर लिस्टवरील रहिवाशांची ऑनलाइन सोडत काढल्यानंतर सदनिका निश्चितीची माहिती म्हाडाने त्यांना दिली होती. त्यानुसार त्यांनी स्वीकृती पत्र म्हाडाकडे देणे आवश्यक होते; पण अद्याप ३३ जणांनी घर स्वीकृती पत्रच दिलेले नाही.
ग्राफिक्स
- एकूण घरांची सोडत - २६५
- स्वीकृती दिलेले विजेते - १९८
- स्वीकृती न दिलेले विजेते - ३३
- देकार पत्र दिलेले - १७२
- घराचा ताबा - ९३
- ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू - ९
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.