छोटा सायन रुग्णालयात डायलिसिस केंद्र सुरू
छोटा सायन रुग्णालयात डायलिसिस केंद्र सुरू
धारावीतील रुग्णांची मोठी सोय; आठ महिन्यांनंतर मिळणार सेवा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : धारावी परिसरातील छोटा सायन रुग्णालयात आठ महिन्यांपासून बंद असलेले डायलिसिस सेंटर अखेर पुन्हा सुरू झाले आहे. मुंबई महापालिकेने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) पद्धतीने हे केंद्र चालू केले असून, यामुळे धारावी परिसरातील किडनी रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सायन रुग्णालयाच्या अधीन असलेल्या लोकनेता एकनाथराव गायकवाड अर्बन हेल्थ सेंटरमध्ये प्रशासकीय कारणांमुळे डायलिसिसची सेवा ठप्प झाली होती. त्यासाठी महापालिकेने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून हे केंद्र खासगी संस्थेकडे सोपवले आहे.
महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचे लाभार्थी तसेच पिवळा आणि केशरी शिधापत्रिकाधारकांना मोफत डायलिसिसची सुविधा मिळणार आहे, तर आरोग्य विमा कार्ड नसलेल्यांना प्रत्येकी सत्रासाठी एक हजार रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे. या केंद्रात वैद्यकीय सेवा देण्याची जबाबदारी पुढील १० वर्षे सायन रुग्णालयाची राहणार असून, प्रशासन व देखभाल खर्च खासगी संस्थेकडून केला जाईल.
सायन रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मोहन जोशी यांनी सांगितले की, या केंद्रात एकूण १२ डायलिसिस मशीन असून, त्यापैकी नऊ मशीन नियमित रुग्णांसाठी आणि तीन मशीन गंभीर रुग्णांसाठी वापरली जाणार आहेत. दररोज सकाळी ९ ते संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत रुग्णांना उपचाराची सुविधा उपलब्ध असेल.
पाच महापालिका रुग्णालयांत नवे केंद्र
आरोग्य विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, पीपीपी पद्धतीवर आधारित आणखी पाच महापालिका रुग्णालयांत डायलिसिस केंद्र सुरू करण्याची योजना असून, त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. यात बोरिवली (पूर्व) येथील क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले रुग्णालय, बोरिवली (पश्चिम) येथील हरिलाल भगवती रुग्णालय, मुलुंड (पश्चिम) येथील एम. टी. अग्रवाल रुग्णालय, कांदिवली (पश्चिम) येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय आणि घाटकोपर (पूर्व) येथील सेठ वी. सी. गांधी आणि एम. ए. वोरा (राजावाडी) रुग्णालय यांचा समावेश आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.