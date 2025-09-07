अतुल भातखळकर यांची कारवाईची मागणी
मुंबई, ता. ७ : मिरा रोड-काशी मिरा येथे फक्त मुस्लिम समाजासाठी गृहसंकुल व त्यात मशिदीची निर्मिती, अशी उघड धार्मिक जाहिरात केल्याप्रकरणी कारवाई करावी, अशी मागणी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
काशी मिरा येथील विनय नगर रोडच्या हिल गॅलॅक्सी परिसरातील गृह प्रकल्पासाठी ही आक्षेपार्ह जाहिरात केली जात आहे. फक्त मुस्लिम समाजासाठी गृहसंकुल व त्यामध्ये मशिदीची निर्मिती अशा स्वरूपाची उघड जाहिरात समाजमाध्यमांवर तसेच इतर काही ठिकाणी काही संस्कारमार्फत केली जात असल्याचे, भातखळकर यांनी सांगितले. अशी जाहिरात म्हणजे राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांचा भंग असून, समाजात वैमनस्य, गटबाजी आणि अशांतता निर्माण करण्यास प्रवृत्त करणारी ही जाहिरात आहे. तसेच हा एक प्रकारचा लँड जिहाद आहे, असा दावा भातखळकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकात केला आहे. अनेक ठिकाणी मांसाहार करणाऱ्या मराठी कुटुंबांना घरे नाकारल्याचेही प्रकार मुंबईत होत आहेत. त्यात आता या अन्य भेदभावाची भर पडल्याचे दाखवून दिले जात आहे.
अशा प्रकारची जाहिरात करून केवळ एका विशिष्ट समाजाला या गृह प्रकल्पाशी जोडणे व त्यात धार्मिक स्थळ उभारणीचा मुद्दा अधोरेखित करणे हे सामाजिक सलोख्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. त्यामुळे अशा जाहिरातींवर तत्काळ बंदी घालून संबंधित संस्था आणि व्यक्तींविरुद्ध कठोर कारवाई करावी. तसेच भविष्यात समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या जाहिराती थांबवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखावीत, अशी विनंतीही भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
